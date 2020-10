Supportteam Rouwbegeleiding organiseert vanavond bijeenkomst over rouwen tijdens coronacrisis in PXL Congres Giulia Latinne

08 oktober 2020

12u24 0 Hasselt Vanavond organiseren de Hogeschool PXL en het Supportteam Rouwbegeleiding een bijeenkomst in het PXL Congres op de Elfde-Liniestraat. Daar zullen zo’n 70 geïnteresseerden aanwezig zijn om stil te staan bij de impact van de coronacrisis op afscheid nemen en rouwen. Er komt ook een livestream, waar maar liefst 300 personen zich voor hebben ingeschreven.

Het Supportteam Rouwbegeleiding is opgericht tijdens de coronalockdown in maart met de bedoeling om vooral het personeel en bewoners van zwaar getroffen woonzorgcentra in Sint-Truiden te ondersteunen. Een halfjaar later telt het team ondertussen 40 professionele rouwtherapeuten, waaronder ook oprichter van het team Lies Scaut. Zij begeleiden een diverse groep van professionals in de zorgsector zoals verpleegkundigen, zorgkundigen en psychologen, maar ook kinderen, families die iemand hebben verloren en mensen die worstelen met het beperkte contact.

Afscheid op afstand

Ook vanavond, want het Supportteam Rouwbegeleiding organiseert samen met de Hogeschool PXL een bijeenkomst voor iedereen die nood heeft om stil te staan bij de impact van de coronacrisis op verlies en rouwen. “En de opkomst is groot”, zegt Lies Scaut. “Het afscheid nemen verliep lange tijd op afstand, en dat heeft een grote impact op zowat iedereen. Daarom geven we vanavond twee lezingen aan verpleegkundigen en artsen, maar ook aan leerkrachten, families en iedereen die met verlies geconfronteerd wordt”, aldus Scaut. Zijzelf en haar man en psychotrauma-therapeut Erik De Soir zullen de lezingen geven.

De bijeenkomst wordt gratis aangeboden met dank aan de financiële ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. Daarbovenop kan het Supportteam Rouwbegeleiding ook op een aanzienlijke gift rekenen van de Hasseltse kunstenaar Luc Theuwis van Art and Advice. Hij zal een cheque van 1.500 euro overdragen om de werking van het Supportteam ook te ondersteunen.

De bijeenkomst van het Supportteam Rouwbegeleiding start om 19u30 in het PXL Congres op de Elfde-Liniestraat.