Studie naar trambus tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen Birger Vandael

09 mei 2020

10u59 6 Hasselt De Werkvennootschap start een studie op voor een snelle realisatie van Spartacus lijn 2 tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen. Deze komt er op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “ Met de evolutie in moderne trambussen zou het tijdsverschil tussen een trambus en een sneltram beperkt zijn tot slechts anderhalve minuut, zo blijkt uit een eerste berekening”.

De studie zal onderzoeken welke infrastructurele ingrepen nodig zijn om een trambus als hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden, als opstap naar een sneltramtracé. “Spartacus lijn 1 & 2 zijn opgenomen in het Vlaams regeerakkoord in de lijst van grote projecten. Deze verbinding van Hasselt met tussenstops aan de Universiteitscampus in Diepenbeek, Genk tot in Maasmechelen, zal zorgen voor meer hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg, ik ga voluit voor een versnelde ingebruikname”, is Peeters duidelijk.

“Op dit moment werkt de Vlaamse regering voor grote projecten al samen met De Werkvennootschap”, geeft Peeters mee. “Denk aan het complex project Noord-Zuid-Limburg. We kozen ervoor om het spartacusdossier Lijn 2 bij VVM De Lijn weg te halen en dit project verder te laten uitwerken door De Werkvennootschap.”

Opstap sneltramtracé

Deze keuze voor een trambus werd gemaakt op basis van de resultaten van een studie uitgevoerd door studiebureau Tractebel. “Het is onze bedoeling dat de trambussen maximaal over het voorziene tracé van Spartacus lijn 2 gaan rijden. Dit is dan een opstap voor de sneltramtracé, die in een latere fase aan bod kan komen”, legt Peeters uit. “Het legt geen hypotheek op het toekomstig tramtracé. Maar door te opteren voor de trambus winnen we nu tijd in dit aanslepende mobiliteitsdossier. De versnelde ingebruikname kan bijdragen tot de verleidelijke voordelen van een tram, zoals snelheid en comfort. Zo wordt de trambus een volwaardig alternatief voor de personenwagen.