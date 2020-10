Studentenverenigingen van Hogeschool PXL en UHasselt zien inschrijvingsaantal verdubbelen: “Cruciaal vangnet voor studenten” Giulia Latinne

08 oktober 2020

19u20 5 Hasselt Dit academiejaar krijgen de studentenverenigingen van UAntwerpen steeds meer inschrijvingen binnen, en ook die van Hasselt vallen in de smaak. Zo zijn het aantal leden van studentenvereniging Themis aan de UHasselt en Mater Paramedica aan de Hogeschool PXL maar liefst verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Vorig academiejaar telde Mater Paramedica van de opleiding PXL-Healthcare nog maar 25 nieuwe inschrijvingen in september, maar dat aantal is nu verdubbeld. “Dat komt omdat studenten zeker in deze tijd sociaal contact kunnen gebruiken”, zegt praeses Marise Van de Meerendonk. “Natuurlijk moet dat coronaproof gebeuren, maar dat kunnen we wel garanderen. Zo hebben we al verschillende online activiteiten georganiseerd via ons online Discord-kanaal. Dan chatten we met elkaar, spelen we spelletjes en luisteren we naar muziek.”

Fysieke activiteit

“Volgende week vindt onze eerste fysieke activiteit plaats, en daar kijken wij en de nieuwe leden enorm naar uit”, gaat Van de Meerendonk verder. “Wat we precies gaan doen, is nog een verrassing, maar onze leden mogen zeker op een spelletjesmoment rekenen. En coronaproof, want het evenement gaat met goedkeuring van onze school door op de campus, mét mondmaskerplicht en afstand tussen elkaar”, aldus Van de Meerendonk.

Die toenemende inschrijvingen zag de Hogeschool PXL niet meteen aankomen. “Maar we zijn blij dat de eerstejaars alsnog vlot hun weg vinden”, benadrukt Rob Declerck van de PXL-dienst Studentenvoorzieningen. “Elkaar leren kennen is een belangrijk deel van het studentenleven en daar bieden onze verenigingen een uitstekend kader toe”, aldus Declerck. Dat bevestigt ook studentenvereniging Mercurius van PXL-Business, want ook zij zien een stijging van 15 procent in het aantal leden ten opzichte van vorig jaar.

Sociaal contact

Ook de UHasselt merkt dit jaar meer nieuwkomers bij de studentenverenigingen. “Vooral de eerste- en tweedejaarsstudenten doen mee aan de activiteiten”, verduidelijkt Johan Schoofs, coach van de studentenverenigingen aan de universiteit. “Speciaal aan hen geven we dan ook elke dinsdag voorrang om zich in te schrijven voor de ‘Student Ville’, onze pop-upbar aan de Fitlink in Diepenbeek. Vijf weken lang krijgen de studentenverenigingen daar de verantwoordelijkheid over, en zo’n 250 studenten zijn elke avond welkom mits ze zich aan de gekende coronamaatregelen houden”, aldus Schoofs.

Deze week ontfermt Themis van de Faculteit Rechten zich over de pop-upbar. “En ook wij merken een stijging in onze inschrijvingen”, vertelt praeses Charlotte Cams. “Terwijl we vroeger 40 à 50 leden telden, zijn dat er zeker 80 dit jaar. Net tijdens de coronacrisis zijn wij een cruciaal vangnet voor het sociaal contact van de studenten”, aldus Cams.