Studententorens ‘Kaperkot’ krijgen make-over EWH

10 februari 2020

18u18 0 Hasselt De Hasseltse studententorens ‘Kaperkot X, Y en Z’ in de Elfdeliniestraat kregen bij de start van dit academiejaar een nieuwe eigenaar die de torens meteen een heuse make-over gaf. Upgrade Estate, de studentenhuisvester met het merk Upkot, wist de torens van het Kaperkot op slechts twee maanden tijd naar hun hand te zetten. Ondertussen zit het vierde gebouw van Kaper Upkot in de ontwerpfase.

Upgrade Estate gaf de Kapertorens op twee maanden tijd naar eigen zeggen een eigen identiteit. Het nieuwe Kaper Upkot moet er in de toekomst dan ook voor zorgen dat studenten er de tijd van hun leven kunnen beleven. Het centrale thema van het gebouw is dan ook ‘talenten’. Daarmee zet de huisvester kerncapaciteiten van haar kotstudenten zoals bijvoorbeeld muziek, mode en ICT in de verf. Die creatieve inslag wordt naar eigen zeggen weerspiegeld in het interieur. Zo zouden het uitzicht op de Demer vanuit het kot en het studiecafé een eindeloze inspiratiebron vormen.

De gemeenschappelijke leefruimtes in het kot moeten dan weer de sociale cohesie tussen de kotstudenten vergroten. Bovendien houdt een Upkotcoach steeds een oogje in het zeil wat het sociale en operationele management van de gebouwen betreft.

Vierde gebouw

Momenteel ontwerpt Upgrade Estate een vierde gebouw om het kotencomplex uit te breiden. Dat gebouw zal een negentigtal lichtrijke kamers bevatten met zicht op het Kapermolenpark en het water. Het einde van de werken zijn voorzien voor september 2022.