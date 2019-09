Studentenproject Doble Vía wint Moving Minds Award en schenkt prijs van 2.500 euro aan Ecuadoraanse organisatie Paces Dirk Selis

25 september 2019

13u32 0 Hasselt UCLL reikte op dinsdag tijdens haar academische opening in de Tiendschuur in Hasselt voor het derde jaar op rij haar Moving Minds Award uit. Doble Vía, het project van 11 studenten uit verschillende opleidingen aan de hogeschool ging met de unieke award en de cheque van 2.500 euro lopen. Hun samenwerking met studenten uit Ecuador rond vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties maakte indruk op het publiek van meer dan 450 genodigden.

Elf UCLL-studenten vormden het Belgische deel van het team Doble Vía. Aan Ecuadoraanse kant deden een dertigtal studenten mee van de Universidad Politecnica Salesiana (UPS) uit Cuenca. UCLL en UPS bouwden samen aan projecten op basis van enkele Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: ‘armoede’, ‘kwaliteitsonderwijs’, ‘klimaat’, ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame steden’. Na het bezoek van de UCLL-studenten aan Ecuador in november 2018, vond enkele maanden later een tegenbezoek plaats. Zo werden de vriendschapsbanden terug aangehaald en kreeg het project extra impact. Jonathan Verduyckt, student Biomedische Laboratoriumtechnologie, koos ‘klimaat’ als thema. “Tijdens ons verblijf ginder werkten we met de studenten van UPS aan een lessenpakket en trokken we naar scholen om het uit te proberen.”

Ook Jolien Visser uit UCLL’s lerarenopleiding ging mee naar Ecuador: “Ondanks de grote verschillen qua onderwijs zie je ook overeenkomsten: de SDG-problemen zoals wij die bestudeerden, zijn in Latijns-Amerika vaak identiek aan die van Europa.”

Toch waren er ook uitdagingen voor de Belgische studenten. Jonathan: “Hoe ze tegen tijdsbeleving aankeken en de onderdompeling in een andere cultuur waren een echte belevenis.” Els Hertogen verwoordde dit op de avond van de uitreiking als volgt: “Zij hebben het fantastische gevoel gehad dat samen wroeten, twijfelen over opleidingen en culturen heen en dan tot een oplossing komen, goud waard is.”

Fiere meter

Vier studententeams presenteerden voor een overvolle zaal hun project, aangespoord door hun respectievelijke peters en meters. Daarop kon iedereen in de zaal stemmen en werd meteen ook de winnaar van de avond bekendgemaakt.

Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL, over de winnaar Doble Vía: “Het feit dat studenten uit onze gezondheids-, welzijns- én lerarenopleiding samenwerkten was een extra troef en een mooi voorbeeld van de Moving Minds-gedachte en het multidisciplinaire onderwijskarakter. Ook Els Hertogen, meter van het project en kersvers algemeen directeur van 11.11.11, was enthousiast: “Zo fier om meter te mogen zijn van Doble Vía! Studenten die over de grenzen heen samenwerken en daarmee hun eigen grenzen verleggen, is altijd inspirerend. Het is een verhaal vol hoop.”

Na de prijsuitreiking maakten de studenten bekend het geld te willen schenken aan Paces, een Ecuadoraanse organisatie die werkt rond onderwijs en straathoekwerking in Cuenca.