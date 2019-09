Studentenaantal UHasselt stijgt met 6 procent Dirk Selis

13 september 2019

13u14 0 Hasselt Maandag starten om 8u30 de eerste lessen van het nieuwe academiejaar aan UHasselt onder een goed gesternte. De universiteit stijgt in aantal nieuwe studenten met 6 procent.

“Dat is een heel mooi resultaat”, zegt een tevreden rector Luc De Schepper. “Ons totaal aantal studenten stijgt met 5 procent en we verwelkomen dit jaar ook 2 procent meer generatiestudenten.”

Handelswetenschappen en Biomedische wetenschappen populair

Vooral Handelswetenschappen, Biomedische wetenschappen en Interieurarchitectuur zijn dit jaar populair bij de studenten. Deze opleidingen stijgen het meest in de inschrijvingscijfers aan UHasselt. Daarnaast is er ook een mooie stijging bij het aantal nieuwe generatiestudenten voor de richting Mobiliteitswetenschappen. Een daling van het aantal studenten is er bij Industriële ingenieurswetenschappen. “Hier moeten we wel de kanttekening maken dat deze richting vorig jaar nog een grote groei kende”, zegt rector Luc De Schepper. Ook bij de opleiding Fysica zien we een daling van het aantal ingeschreven studenten.