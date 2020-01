Studenten verrassen prof na zware hersenoperatie met eigen magazine: “Ze hebben mij op mijn zwakke plek geraakt” Dirk Selis

30 januari 2020

15u24 0 Hasselt In november maakte Hervé Van de Weyer een lelijke val met zijn fiets. Na een scan bleek dat er iets gaande was in zijn hersenen. Een kwaadaardige tumor had zich daar genesteld en die ongenode gast moest er dringend uit. Ondertussen heeft Hervé een geslaagde operatie achter de rug, maar niets bereidde het opleidingshoofd communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL voor op het geschenk van zijn studenten... een eigen magazine.

“Hervé. Dat de voornaam van ons opleidingshoofd, en zo mogen we hem ook aanspreken”, vertelt derdejaars student Communicatiemanagement Yarne Puts. “Hervé is ook de naam van het magazine dat wij als studenten Public Relations van Hogeschool PXL hebben gemaakt als eerbetoon aan hem. Joke Timmermans, onze lector copywriting, wilde ons aanvankelijk leren hoe je een goede persconferentie geeft. Toen ze ons vertelde dat ons geliefde opleidingshoofd kanker had gekregen, waren we helemaal van de kaart. ‘We willen iets voor hem doen’, zeiden we. Joke besloot de opdracht persconferentie in te ruilen voor een nieuwe: een magazine maken voor en over Herve! Dat leek ons een mooie hommage aan Herve.”

Erg geëmotioneerd

De veertien studenten van de klas PR transformeerde meteen in een redactie. “Joke trad op als hoofd- en eindredacteur, de studenten gaven het magazine vorm en schreven de stukken”, gaat Puts verder. “Het concept was eenvoudig: het moest gaan over Herve. We schreven artikelen zoals: “Wat collega’s te vertellen hebben over Herve” en “De vier redenen waarom Herve het beste opleidingshoofd is”. Frappant is dat er in het magazine een interview verscheen met Herve zelf, zonder dat hij zelf wist dat dit voor het magazine bedoeld was.” Afgelopen woensdag kreeg Herve zijn magazine in de bus. “Ik was erg geëmotioneerd”, vertelt Van de Weyer die het goed stelt na zijn operatie. “Ik heb vroeger zelf magazines gemaakt en de studenten wisten dat ze me daar een plezier mee konden doen. Tja, op zo’n moment dan een eigen magazine van mijn studenten in je brievenbus ontvangen, dat heeft me ontzettend geraakt.”

Duveltje

“We hebben doorheen de jaren een hechte band opgebouwd met ons opleidingshoofd”, vertelt Puts. “Als je hem nodig hebt: zijn deur staat altijd open, zolang je hem naar eigen zeggen maar trakteert op een Duveltje. Herve is mee met de jeugd, bruist van energie en hij staat open voor de gekste ideeën. Dankzij hem waren onze studiejaren fantastisch. We zullen hem hier altijd dankbaar voor zijn. Maar dat hij nu eerst maar wat rust en snel op krachten komt.”