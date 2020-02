Studenten Toegepaste Informatica organiseren tweedaagse hackathon voor de zorgsector: de Care-athon Dirk Selis

19 februari 2020

17u08 0 Hasselt Donderdag en vrijdag organiseert het departement PXL-Digital van Hogeschool PXL een hackathon op de Corda Campus in Hasselt en is specifiek gericht op de zorgsector. Een 30-tal teams van telkens vijf à zes laatstejaarsstudenten Toegepaste informatica gaan de uitdaging aan om gedurende twee dagen apps te ontwikkelen voor de zorgsector.

“Voor G-karate Vlaanderen wordt een app gebouwd waarmee G-sport nog toegankelijker wordt voor personen met eender welke beperking”, vertelt Wies Bijnens, coördinator van de Care-athon. “G-karate Vlaanderen wil via karate de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met speciale behoeften bevorderen - zowel in deze unieke vechtsport als in het dagelijks leven. Andere teams gaan dan weer aan de slag voor Ambulance Wens. Deze organisatie probeert de laatste wens van mensen aan het eind van hun leven te vervullen. De nieuwe app moet het gemakkelijker maken om wensen door te geven en de opvolging in goede banen te leiden.”

Ferm Kinderopvang

“Voor Ferm Kinderopvang verkennen onze studenten de mogelijkheden om gezichtsherkenning te gebruiken bij het inschrijven van de kinderen bij de opvanglocaties”, zegt Ann Das, lector PXL-Digital. “Voor dienstencentrum St-Oda, gespecialiseerd in het verzorgen en begeleiden van zwaar mentaal gehandicapte personen, worden aangepaste games ontwikkeld. De hackathon zelf duurt twee dagen. De dertig teams worden verdeeld over de vier cases. Op vrijdagnamiddag kiest een jury de twee beste groepen per case. Die groepen zullen elk een pitch geven, waarin ze hun ideeën en uitwerking voorstellen. Alle deelnemers mogen tot slot stemmen voor de winnaar per case. De ‘opdrachtgevers’ kijken alvast uit naar frisse, bruikbare ideeën en een mooie aanzet voor hun gewenste apps.”