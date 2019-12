Studenten lopen 72 meter over LEGO-blokjes voor het goede doel EWH

08 december 2019

17u00 2 Hasselt Vier studenten van de LUCA School of Arts in Gent trotseerden zondagnamiddag 72 meter LEGO-blokjes ten voordele van vzw Toverblokjes. Dat deden ze tijdens het evenement ‘ROCK THAT BLOCK', een expositie in de Hasseltse GO! Next Sportschool waarmee de vzw geld inzamelt om kinderen in moeilijkere situaties te helpen.

Het idee begon als een schoolopdracht. De studenten beeldende vorming moesten een actie verzinnen ten voordele van een goed doel in het teken van de Warmste Week. “Ons oog viel op vzw Toverblokjes, omdat we het een mooi initiatief vinden", zegt studente Marie Janssens. “Toen we naar een passende actie zochten, viel ons oog al snel op het wereldrecord op LEGO-blokjes lopen. En zo ontstond dus onze actie Brickwalk for Life.”

De studenten lieten zich sponsoren voor hun actie. “Voor elke euro sponsoring die we krijgen, stappen we tien centimeter over losse LEGO-blokjes", aldus Marie Janssens. “Om niet de volledige expositie in te palmen, hebben we de blokjes in een cirkel gelegd. Volgens onze berekeningen moet elke student zeven keer het rondje doorlopen om aan onze ingezamelde 68 meter te komen." Paniek was er echter toen een warme weldoener halverwege de rondjes besloot nog een flinke duit in het zakje te doen. Plots moesten de studenten niet 68 meter, maar 72 meter over de blokjes wandelen.

De studenten hadden zichtbaar pijn toen ze over de LEGO-blokjes liepen. “Vooral op het einde van de rondjes werd het pijnlijk. Dan liggen de blokjes al op hoopjes en blijven ze ook aan je voeten plakken", zegt studente Marie Schelkens. “Toch ben ik blij dat we het gedaan hebben, het was de pijn waard.”