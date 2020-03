Studenten HAST brengen zorgrobot naar Alkens woonzorgcentrum Cecilia tegen verveling tijdens quarantaine Emelie Wojcik

19 maart 2020

19u07 0 Hasselt Twee studenten van de Hasseltse secundaire school HAST brachten donderdagmiddag een zorgrobot naar het Alkense woonzorgcentrum Cecilia. Ze deden dat om ervoor te zorgen dat de bewoners tijdens hun quarantaine toch wat gezelschap krijgen.

Zorgrobot James zou normaal gezien later op het jaar bij de bewoners geplaatst worden. “Het project is een samenwerking tussen de studenten van HAST en ons woonzorgcentrum”, legt Els Dethier, directrice van Cecilia, uit. “Er liepen al testen met de robot, maar hij was nog niet officieel in gebruik. Aangezien onze bewoners er steeds zo positief op reageerden, leek het ons een goed idee om James alvast tijdens de quarantaine in huis te halen.”

Zo gezegd, zo gedaan. En dus stonden studenten Maarten Vanhengel en Wout Thijs van HAST donderdagmiddag met James op de parking van het woonzorgcentrum om de robot af te leveren. “Door de quarantainemaatregel mochten de studenten het centrum namelijk niet betreden. Daarom heeft een ergotherapeut die de werking van de robot kent hen opgewacht op de parking. Natuurlijk is het jammer dat de ze daardoor zelf niet konden zien welk effect de robot had op de bewoners, maar ja, we moesten nu eenmaal onze voorzorgen nemen.”

Bewegen en zingen

James had volgens Dethier nochtans een enorme impact op de bewoners. “Iedereen geniet echt van zijn aanwezigheid. We hebben James dan ook meteen gebruikt om de groep in beweging te brengen en om samen met hen liedjes te zingen. “Maar dat is niet het enige wat James kan”, vult student Maarten Vanhengel aan. “Zo kan het personeel hem ook nog inzetten voor geheugentrainingen, spelletjes en zelfs moppen. Bovendien bewaakt hij ‘s nachts de gangen en neemt hij foto’s als hij er beweging ziet.