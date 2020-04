Studenten bezorgen zelfgemaakte roosjes aan heel Limburg Emelie Wojcik

20 april 2020

18u40 0 Hasselt Heel wat studenten vullen hun dagen tegenwoordig met Netflix kijken, chillen of studeren. Britt Hendrix en Evi Bloemen, twee orthopedagogen in spe, gaan een stapje verder. Zij bezorgen al enkele weken zelfgemaakte roosjes aan heel Limburg. “Sommige mensen zijn tot tranen toe ontroerd als ze een roosje ontvangen”, klinkt het bij de studenten.



Wat begon als een project in functie van de opleiding orthopedagogie aan de UCLL, groeide uit tot een grootschalige liefdadigheidsactie. “Voor een bepaald vak moeten wij 120 uren vullen met een creatieve opdracht waarmee we mensen kunnen helpen”, legt Britt uit. “Normaal gezien zouden we allebei apart ergens vrijwilligerswerk gaan doen, maar door de coronacrisis moesten we samenwerken. Zo ontstond het idee om elk in onze regio gratis zelfgemaakte roosjes met persoonlijke boodschap uit te gaan delen aan de mensen. Evi deed dat in en rond Pelt, ik waagde mij aan regio Hasselt. Zo konden we de bloemen met de fiets of te voet leveren.”

De studenten hoopten bij de start van hun project een zestigtal verzoeken te krijgen. “Ondertussen zijn het er duizend”, zegt Britt trots. “We hebben dan ook de hulp moeten inroepen van vijftien medestudenten. Uit een enquête op onze Facebookpagina bleek immers al snel dat mensen ook buiten Pelt en Hasselt een bloemetje wilden sturen. Momenteel bedienen we 21 Limburgse regio’s.”

Tranen

“Of we ondertussen dan al aan onze 120 uren zitten? Natuurlijk, maar dat maakt niet uit, we blijven doorgaan! We willen met onze actie een lichtpunt zijn in donkere tijden. En hoewel de roosjes gratis zijn, krijgen we er zelf veel voor terug. De reacties zijn enorm positief. Soms komen de mensen naar buiten gelopen als ze zien dat je iets in hun brievenbus steekt. Als ze dan het roosje ontdekken zijn sommigen tot tranen toe ontroerd. Zo had er een pas bevallen vrouw een roosje naar de grootouders van haar dochtertje gestuurd. Die mensen waren natuurlijk helemaal ondersteboven. Daarvoor doen we het.”

Zelf een roosje sturen naar een geliefde? Stuur je aanvraag dan naar de Facebookpagina van Rooskleurig by Britt en Evi.