Student-postbedeler verstopt brieven van bewoners Runkster Kiezel Lien Vande Kerkhof

22 augustus 2019

15u24 0 Hasselt Tumult rond post die in het niets leek op te gaan in Hasselt: twee weken lang zaten de bewoners op de Runkster Kiezel zonder post. “Maar het mysterie is opgehelderd,” laat B-post-woordvoerder Barbara Van Speybroeck weten. “De dader, een student-postbedeler, verstopte de post en pakjes in het distributiecentrum van B-post. Hij is ondertussen ontslagen.” Ze voegt er aan toe dat de volledige postzak intussen ook is uitgedeeld.

“We hadden woensdagochtend een gesprek met de jonge postbode waaruit bleek dat hij een postzak in ons distributiecentrum op Ekkelgarden in Hasselt had verstopt. Daarin zat het merendeel van de poststukken die ontbraken. Nadat we hem hebben ontslagen is een van onze ervaren postmannen meteen gestart met de verdeling van de post.

Politie

Over de motieven van de ‘brieven- en pakjesdief’ is niets bekend, maar van Speybroeck stelt dat B-post het incident heel ernstig neemt en indien nodig de politie zal inschakelen. Verder heeft ze enkele tips voor mensen wiens post niet aankomt: “Indien een klant een pakje mist, kan hij best de ‘track en trace’ opvragen. Dan zie je perfect waar een pakje gescand werd. Zijn er twijfels bij de klant, dan kunnen ze zeker een klacht indienen.”