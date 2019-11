Student-ondernemers zitten letterlijk in de lift Dirk Selis

13 november 2019

15u38 0 Hasselt Studeren en gelijktijdig ondernemen: het lijkt niet evident, maar steeds meer jongeren starten met een eigen zaak. Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt noteren een sterke stijging van het aantal student-ondernemers. Samen met Stad Hasselt zetten ze hun schouders onder ‘Pitch Please, Entrepreneurial Talent’, een project waarbij ze jongeren willen aanzetten tot ondernemen.

Veel jongeren zitten met een leuk idee, een uit de hand gelopen hobby of hebben reeds een eigen zaak opgestart. Om hier verder in te kunnen groeien, is het belangrijk dat ze goed kunnen pitchen. Deze week kunnen de studenten dat aan den lijve ondervinden.

De naam ‘elevator pitch’ verwijst naar de tijdsduur waarop een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat. Binnen die tijd moet je jouw idee, product of dienst kunnen presenteren. “Als ondernemer is het belangrijk je verhaal vlot te brengen”, legt Els huysman (StudentStartUP UHasselt) uit. “De studenten krijgen deze week de kans om in een pop-up lift te stappen en mogen voor de camera hun idee toelichten. Na dertig seconden gaan de deuren weer open. Een jury kiest nadien de beste pitch.”

Coaching en begeleiding

“Het aantal studenten dat vanuit de onderwijsinstelling begeleid wordt richting hun eigen zaak, is het afgelopen jaar sterk gestegen. We merken dat steeds meer studenten de sprong durven wagen naar hun eigen onderneming”, aldus Matthias Reygel van StudentStartUP PXL. “Naast aparte faciliteiten als ondernemer, kunnen zij ook rekenen op coaching en begeleiding.” Ook de dienst economie van de Stad Hasselt stapt mee in dit project. De stadsdienst krijgt steeds meer vragen van ondernemende jongeren. Pitch Please ET volgt dit nauw op en ondersteunt waar nodig.

Inspiratiecafé

De activiteiten van Pitch Please starten officieel op 20 november met een inspiratie café. Een ideaal moment voor jongeren om zich te laten inspireren door ondernemend talent van Vlaamse en Limburgse bodem. “Het inspiratiecafé kadert binnen een groter geheel van activiteiten en workshops”, vertelt Rik Dehollogne, schepen van Economie. “We willen jongeren tussen 18 en 25 jaar die wonen of studeren in Hasselt inspireren en stimuleren om meer ondernemend te denken en te handelen, om zo voor meer startende ondermeningen in Hasselt te zorgen. Ook bedrijven vragen steeds meer ondernemende kwaliteiten van hun werknemers. Pitch Please ET kan hen hierbij helpen.”