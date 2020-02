Student-ondernemer Jonas Geens (21) hoort muziek in tweede onderneming Dirk Selis

19 februari 2020

10u06 0 Hasselt Afgelopen week lanceerde de 21-jarige Jonas Geens uit Pelt de webshop “used-djgear.com”, waar ieder met Tomorrowland-ambities terecht kan voor gereviseerde, tweedehands DJ-apparatuur. Daarmee is de student industrieel ingenieur aan de UHasselt niet aan zijn proefstuk toe.

Vorig jaar al hoorde Jonas muziek in het combineren van de DJ-wereld met ondernemerschap door het oprichten van “De DJ Academie”. Nu breit hij hier een vervolg aan door online ‘refurbished DJ-gear’ aan te bieden. “Een splinternieuwe set aankopen is voor DJ’s toch nog steeds een stevige financiële drempel. Tweedehands apparatuur aanschaffen mag dan wel wat vriendelijker zijn voor de portemonnee, het brengt dan weer een zeker risico met zich mee, zoals verborgen gebreken door drankschade en misbruik. Hier wil ik ontzorgen: alle apparatuur van Used-djgear passeerde een uitgebreide technische controle en komt met 1 jaar garantie. Geen verborgen gebreken en dus gewoon lekker je DJ-skills verfijnen.”

Weinig te verliezen

Zijn eerste bedrijfje “De DJ Academie” leerde intussen de jeugd van Limburg draaien tijdens workshops en kampen, maar wist ook volwassenen te prikkelen onder de vorm van een teambuilding: o.a. Scapta & Jong VKW. Het is overduidelijk een evenwichtsoefening tussen studeren en ondernemen, en dat wordt niet altijd even enthousiast onthaald door de buitenwereld. “Soms krijg ik de vraag of ik niet te veel hooi op mijn vork neem op mijn leeftijd, zeker in combinatie met mijn studies. Ik zie het net andersom – je studententijd is net wél het ideale moment om een onderneming te starten: je hebt weinig te verliezen, leert aan snel tempo bij en legt veel nieuwe contacten. Zeker in Limburg heb je meteen een prachtig netwerk ter beschikking om mee te sparren, dankzij het initiatief StudentStartUP van UHasselt en de verschillende coaches van het LSU startersplatform.”

https://www.used-djgear.com en https://www.dedjacademie.be