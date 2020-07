Student betrapt met 2,5 miljoen Belgische mailadressen met wachtwoord: “Verkocht ze aan 1 euro het stuk” Marco Mariotti

02 juli 2020

17u52 0 Hasselt De Limburgse federale politie heeft een Amsterdamse student (22) betrapt met 2,5 miljoen Belgische mailadressen en wachtwoorden. De jongeman werd betrapt tijdens het oplichten via het internet. Hij verkocht alles aan 1 euro het stuk.

De 22-jarige K.B. gebruikte een database met meer dan 2,5 miljoen Belgische en 4,5 miljoen Nederlandse e-mailadressen met het bijbehorende wachtwoord. De verdachte verdiende al meerdere jaren grote sommen geld door via verdere hacking deze e-mailadressen te gebruiken en verder aan te vullen met persoonlijke data van de gebruikers. Het ging dan om telefoonnummers en bankrekeningnummers. De hacking gebeurde hoofdzakelijk bij Belgische en Nederlandse bedrijven.

Alle info werd dan weer te koop aangeboden. Hiervoor vroeg hij 1 euro per account. De adressen en andere info zijn zeer gegeerd bij cybercriminelen.

Heterdaad

De speurders konden de verdachte op heterdaad betrappen. Alles werd door de politie in beslag genomen en de servers werden afgesloten. De verdachte is gearresteerd en zijn uitlevering wordt nu gevraagd. Hij zit zich in de gevangenis van Amsterdam. Het onderzoek toonde aan dat hij verantwoordelijk is voor de hacking van meer dan 1 miljoen accounts bij onder meer twee grote Belgische telecomproviders en diverse Nederlandse bedrijven.

“Het blijft belangrijk dat bedrijven aangifte doen van cybercriminaliteit zodat parket en politie met betrokken partners actie kunnen ondernemen en deze stijgende en soms complexe vorm van criminaliteit een halt kunnen toeroepen.