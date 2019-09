Streaker loopt poedelnaakt over Hasseltse boulevard Toon Royackers

10 september 2019

21u33 5 Hasselt Véél verbaasde automobilisten en voorbijgangers dinsdagavond op de Groene Boulevard pal in het centrum van Hasselt. Daar rende een jongeman in zijn blootje over het voetpad.

Eén getuige kon het bizarre tafereel snel vastleggen met zijn telefoon. De streaker liep op dat moment net voorbij het voormalige klooster van de Clarissen aan de Guffenslaan. De aloude traditie wil daar dat Hasselaren die ‘mooi weer willen bestellen’ hun ‘eieren’ gaan langs brengen. Of de streaker een knipoog wou maken naar die traditie is niet duidelijk. Dat het studentenleven dinsdag weer op gang kwam in de Limburgse hoofdstad, is zonder twijfel wel de meest logische verklaring. De politie werd alleszins opgeroepen door getuigen. Die kwamen ter plaatse een verdachte jongeman verhoren.