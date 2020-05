Straten Kuringen-Heide komende maanden afwisselend afgesloten voor riolerings- en wegenwerken Emelie Wojcik

22 mei 2020

12u31 0 Hasselt In Kuringen-Heide start vanaf 1 juni de uitbreiding van het gescheiden rioleringsnet. Tegelijkertijd wordt de weginrichting er verbeterd. Tijdens de werken wordt de ene straat na de andere aangepakt waardoor er in de werfzone telkens geen autoverkeer mogelijk is. De werken duren zeker tot na het bouwverlof.

Als eerste is de Hommelheidestraat aan de beurt. “De bestaande open gracht blijft behouden voor de afvoer van regenwater”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Onder de rijweg wordt een rioleringsbuis aangelegd voor de afvoer van vuilwater. Over een lengte van zo’n vijftig meter breekt de aannemer telkens de bestaande rijweg op en graaft een sleuf om de buizen van de vuilwaterriolering te leggen. In die zone is dan tijdelijk geen autoverkeer mogelijk.”

Veiliger Kuringen-Heide

“Deze rioleringswerken vormen de uitgelezen kans om ook de weginrichting fundamenteel aan te passen”, vult schepen van Mobiliteit Marc Schepers aan. “Hiermee wordt meteen één van de actiepunten van het mobiliteitsplan van Kuringen gerealiseerd. Zo zullen de nieuwe wegen nog 3,6 meter bedragen, geflankeerd door een betonnen kantstrook van 0,5 meter. Die versmalde inrichting remt niet enkel het verkeer, maar geeft ook diverse mogelijkheden om het verkeer veiliger te laten verlopen. Denk daarbij aan asverschuivingen, verkeersremmende groene eilandjes, de aanplanting van bomen in de bermen, kleine verkeersplateaus, enzovoort.”

“We kijken hierbij in één beweging ook naar de herinrichting van de straten rondom het pleintje aan het parochiecentrum van Kuringen-Heide. Daar willen we een centrumgevoel creëren dat past in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie”, aldus Schepers.

Planning overige straten

“We starten de werken in de Hommelheidestraat ter hoogte van de Nieuwstraat. Nog voor het zomerbouwverlof starten we ook in Grasvennestraat (tussen de Hommelheidestraat en Langvennestraat) met de aanleg van nieuwe riolering, fundering en onderlaag”, zegt Libert. “Onze aannemer verwacht midden augustus te starten in de Bosvijverstraat en midden september in de Bremstraat.”

“In de Grasvennestraat (tussen de Bremstraat en spoorweg), Galgebergstraat, Heidebergstraat en Reyderstraat (tussen de Nieuwstraat en de splitsing van de weg) voeren de nutsmaatschappijen na het bouwverlof eerst de nutswerken uit. Aansluitend leggen we daar gescheiden riolering en een nieuwe rijweg aan.”

