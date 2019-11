Strafste openingsweekend ooit: Winterland lokt 45.000 bezoekers naar Hasselt Birger Vandael

24 november 2019

18u39 0 Hasselt De twaalfde editie van Winterland is als een raket uit de starblokken geschoten. Het eerste weekend ontving Winterland al meteen ruim 45.000 bezoekers. Nog nooit deed het gratis winterevent het tijdens het openingsweekend beter. “We horen van de standhouders en de bezoekers veel positieve geluiden”, vertelt een tevreden organisator Maurice Schoenmaeckers.

Winterland behoort tot de grootste en populairste kerstmarkten van België. Je vindt op het Kolonel Dusartplein talrijke drank- en eetkraampjes en een overdekte schaatspiste van meer dan 1.000 vierkante meter. “Vrijdagavond beleefden we onze sterkste openingsavond ooit”, strooit Schoenmaeckers met de superlatieven. “Naast de speeches van onze burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen Habib El Ouakili (sp.a), waren er de optredens van de bands en DJ Rikky die opnieuw in de smaak vielen.”

Themalied

Hoogtepunt dit weekend was de doortocht van René Karst. “Hij zette met zijn feesthit ‘Atje voor de sfeer’ de tent helemaal op z’n kop”, gaat de organisator verder. “Dit jaar is dit het Winterland-themalied. Het is de opvolger van ‘Leef’ van André Hazes.”

De vaste elementen zoals het reuzenrad en de ijspiste doen het dit jaar uiteraard weer erg goed. “Ook de wensboom en de cadeautjes aan de ingang blijken populair als achtergrond voor de foto’s”, geeft Schoenmaeckers nog mee. “Ik stel ook vast dat er continu een aanschuifrij bij het reuzenrad staat. We hadden dit weekend ook wel geluk met het weer. Dat verklaart mogelijk het succes van Winterland.”

De komende dagen blijft er heel wat te beleven op het Dusartplein. Zo kan je maandagavond terecht in het Grand Café voor een ‘Country Night’ en in de Spiegeltent voor een ‘Classic Party’. Beide events starten om 19 uur. Ben je op zoek naar een leuke job of een nieuwe uitdaging, dan moet je op dinsdagmiddag tussen 14 en 19 uur langslopen in de Aspen Lounge van het Grand Café voor de Itzu Jobs Speeddate. Woensdag is er de intocht van Sinterklaas en wordt de eerste van vier Lego-bouwnamiddagen georganiseerd. “De volledige opbrengst hiervan gaat naar de vzw ToverBlokjes, een vereniging die onder andere verplegende en opgevangen kinderen ook de kans geeft om met Lego te bouwen”, aldus initiatiefnemer Steven Decoutere. Woensdagavond is er bovendien ook het exclusieve optreden en de albumvoorstelling van het kerstalbum ‘Christmas’ van Sasha & Davy. Vrijdagavond wordt de eerste week afgesloten met de eerste afterwork met DJ Rikky.

De winter is dus goed ingezet en nog tot 5 januari zal Winterland weer duizenden Vlamingen ontvangen. “De weersvoorspellingen zien er oké uit”, besluit Schoenmaeckers. “We zijn klaar voor een paar heel mooie weken!”