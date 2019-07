Straffe films over intrigerende thema’s? Ciné Solidair vertoont ze in begijnhof van Hasselt Lien Vande Kerkhof

31 juli 2019

15u10 0 Hasselt Tijdens de zomerperiode zetten huis voor actuele kunst Z33 en de Dienst Gelijke Kansen van de stad Hasselt hun schouders opnieuw onder Ciné Solidair in het begijnhof. Het doel: met een mooie film Hasselaren bewuster maken van de wereld rondom hen.

Het zomerprogramma is een vervolg op vier film- en debatavonden die het kunsthuis en het stadsbestuur in het voorjaar organiseerden. De blik van de Hasselaar verbreden, was ook toen al het opzet. “Met een breed programma rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen willen we Hasselaren inspireren om de handen in mekaar te slaan, zowel in onze stad als ver daarbuiten", zegt schepen van Cultuur Joost Venken.

“Hiervoor werd gewerkt rond internationale data zoals Internationale Vrouwendag, Dag van de Fairtrade, Wereldvluchtelingendag en de Internationale Dag van het Straatkind.” Veerle Ausloos, communicatieverantwoordelijke van het kunsthuis, laat verstaan dat ook de zomerreeks bij dergelijke thema’s wil stilstaan. “Er zitten bovendien nog heel wat verrassingen in de pijplijn bij Ciné Solidair.”

Samen naar een straffe film over een intrigerend thema kijken, doe je vanaf 22 augustus in het groen van het Hasseltse begijnhof in openlucht. De toegang is gratis en de film start wanneer het donker is (21 uur).

Het programma:

22.08 Ciné Solidair | De Goden Van Molenbeek

29.08 Ciné Solidair | TONY, de film

06.09 Ciné Solidair | Thank You for the Rain