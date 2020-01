Straatorkest doorbreekt stilte rond Hasseltse dak- en thuislozen Emelie Wojcik

03 januari 2020

11u58 2 Hasselt Hasselt heeft een nieuw straatorkest. Onder het motto ‘dak- of thuisloos, maar niet talentloos’ gaan bezoekers van Café Anoniem in samenwerking met B-Classic en Stad Hasselt muziek maken in De Serre. Het orkest vormt een kruisbestuiving tussen muziekliefhebbers en professionele muzikanten.

Het idee voor een straatorkest komt voort uit B-Classic. “Door middel van muziek brengen we mensen in contact met elkaar”, zegt Kris Jannis van B-Classic. “In onze huidige samenleving hebben we snel een oordeel klaar over mensen die dak- of thuisloos zijn. Door deelnemers muziek te laten maken, willen we die perceptie doen omslaan en noot per noot aan het zelfvertrouwen van deze mensen werken. Door de jamsessies open te stellen voor muzikale Hasselaren en professionele muzikanten bouwen ze een nieuw netwerk uit.”

Schepen van Cultuur en Welzijn Joost Venken benadrukt dat elk talent in Hasselt de mogelijkheid verdient om te groeien en zich te tonen. “Dit project is meer dan zomaar een orkest: door Hasselaren van verschillende achtergronden samen muziek te laten maken, doorbreken we de stilte rond kwetsbaren in extreme woonnood. Het past ook perfect in onze visie om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen.”

Peruaanse handtrommel

De jamsessies staan onder begeleiding van Bert ‘Skunk' Peyffers, bekend van onder andere zijn passage in Belgium’s Got Talent en de Genkse band Wamaki’s. De Hasseltse student orthopedagogie laat de orkestleden kennismaken met laagdrempelige percussie-instrumenten waaronder de cajón, een Peruaanse handtrommel waarmee hij enkele jaren geleden de jury van Belgium’s Got Talent kon overtuigen. “De cajón is niet meer dan een rechthoekige, holle kast met daarin rieten of snaren gespannen. Door er met je hand op te slaan of met je vingers te tokkelen, kan je er verschillende klanken aan ontlokken”, zegt Peyffers. “Dankzij die eenvoud kan iedereen een leuke melodie maken. Bovendien kan je op het instrument zitten en dat is ideaal om tegelijkertijd een gesprek te starten met mede-muzikanten”, vervolgt de percussionist. “De cajón is trouwens zelf ontstaan uit armoede. In een eerste vorm was het instrument niet meer dan een lege kist die dienstdeed als drum. Dat maakt het perfect om de orkestleden met elkaar te verbinden.”

De Serre

De keuze voor De Serre als repetitieruimte draagt bij aan het verbindende karakter van het initiatief. “Bij Café Anoniem staat de deur voor iedereen open”, klinkt het bij RIMO Limburg. “Toch zien we dat niet-dak- of thuislozen letterlijk en figuurlijk moeilijk over onze drempel raken. In De Serre willen we dat contact tussen beide groepen makkelijker maken. De huiselijke sfeer die Café Anoniem kenmerkt, voelen we namelijk ook in De Serre.”

De jamsessies vinden elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur plaats in De Serre. De volgende maanden werken de orkestleden samen aan een publieke voorstelling. Muzikanten die zich willen aansluiten bij het straatorkest, kunnen hun interesse kenbaar maken via kris@b-classic.be.