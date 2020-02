Straat aan Jessa Ziekenhuis campus Salvator wordt uitgerust met toegankelijke bushaltes Emelie Wojcik

20 februari 2020

14u31 0 Hasselt In de Hasseltse Salvatorstraat worden de haltepalen vervangen door twee bushaltes. De nieuwe haltes moeten de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen en ouders met een kinderwagen verhogen.

De nieuwe toegankelijke halte bestaat uit een verhoogd perron, dat voldoende breed en obstakelvrij is. Het oppervlak zelf krijgt een effen en slipvrije verharding. Daarnaast wordt de halte ook uitgerust met geleidingslijnen voor blinden en slechtzienden en een opstapvlak uit rubbertegels. Daarnaast voorziet het stadsbestuur zowel aan de opstap- als afstaphalte een voldoende groot schuilhuisje.

“Door de aanwezigheid van het ziekenhuis stappen op deze locatie heel wat minder mobiele mensen en ouders met een kinderwagen op of af”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “Op dit moment gebeurt dat nog ter hoogte van twee haltepalen. Die gaan we nu verderop in de straat dus vervangen door twee volwaardige bushaltes.”

“Als bestuur willen we de hoeveelheid toegankelijke busstopplaatsen op Hasselts grondgebied aanzienlijk opvoeren”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Natuurlijk kunnen we niet alle haltes in één keer omvormen. Dat proces verloopt stap voor stap. Zo vormen we in de straten waar we een integrale heraanleg van het openbaar domein doorvoeren, de stopplaatsen standaard om tot toegankelijke haltes. Daarnaast vernieuwen we strategisch de stopplaatsen waarvan we weten dat reizigers met een fysieke beperking ze frequent gebruiken.”

In totaal duren de werken zo’n vier weken. De oude haltes blijven in gebruik tot de nieuwe klaar zijn. Tijdens de werken kan het autoverkeer plaatselijk beperkte hinder ondervinden.