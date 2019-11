Stormloop aan Hasseltse IKEA voor nieuwe collectie Virgil Abloh EWH

07 november 2019

16u00 0 Hasselt Een honderdtal nieuwsgierigen stond donderdagochtend aan te schuiven voor de deuren van de meubelzaak IKEA in Hasselt. Daar lanceerde Virgil Abloh, de artistieke directeur van Louis Vuitton Men, om 10 uur zijn nieuwe collectie. Enkele enthousiastelingen tekenden al om 5:30 uur present.

Met zijn nieuwe collectie mikt Abloh naar eigen zeggen op jongvolwassenen die een humoristisch of ironisch statement willen maken in hun eerste woning. In Hasselt kon hij die doelgroep alvast bereiken, daar stonden immers al vroeg honderden jongvolwassenen aan te schuiven om een uniek stuk van hem te bemachtigen.

MARKERAD, zo heet de nieuwe collectie van Abloh die vandaag wereldwijd in alle IKEA”s werd gelanceerd. Tot de collectie behoren opmerkelijke stukken zoals een vloerkleed in de vorm van een kassabon of een lamp van de Mona Lisa.

Virgil Ablog is een Amerikaanse modeontwerper, kunstenaar en dj. Momenteel is hij ook artistiek directeur van Louis Vuitton Men. Eerder ontwierp Ablog al eens tapijten voor IKEA, die toen in een erg gelimiteerde oplage verkocht werden.