Stijn Stijnen nog niet voor de rechter in stalkingszaak omdat advocaat in het buitenland zit Birger Vandael

06 februari 2020

10u11 1 Hasselt Stijn Stijnen, voormalig keeper van de Rode Duivels en Club Brugge, moest zich normaal gezien donderdag in de correctionele rechtbank verantwoorden voor stalking. Maar dat proces kon niet plaatsvinden omdat zijn advocaat, meester Walter Van Steenbrugge, in het buitenland zit. “Niet oké”, oordeelde de rechter.

In 2012 wierp Stijnen zich op als redder van het noodlijdende Sporting Hasselt. Hij bracht een financiële injectie mee en werd voorzitter van de club. In november 2015 vroeg hij ondernemer Bart Casters om die rol over te nemen, zodat hij zich zelf kon focussen op het sportieve aspect van de club. En zo werd Stijnen er trainer.

Maar in die periode vertroebelde de relatie tussen Stijnen en Casters. Er volgde een ontslag voor de ex-Rode Duivel, die dat naar verluidt maar moeilijk verteerd kreeg. Zo zou hij zich in de nasleep van dat ontslag erg negatief uitgelaten hebben over de club, en zou hij Casters en een bestuurslid gestalkt hebben in het kader van een financiële kwestie.

Euthanasieproces

Voor die vermeende stalking moest Stijnen zich donderdag verantwoorden. Zelf daagde hij niet op, maar ook zijn advocaat tekende niet present. Meester Walter Van Steenbrugge heeft er net het veelbesproken euthanasieproces in Gent opzitten, en dat liep uit, waardoor hij een geplande trip naar het buitenland dus ook pas later kon aanvatten. “Zijn planning moest dus bijgesteld worden”, klinkt het bij een medewerker van Van Steenbrugge. “Maar omdat hij meneer Stijnen altijd bijgestaan heeft, zouden we hem ook graag bij de behandeling van de zaak hebben.”

De rechter was daar alleszins niet opgezet mee. “Er waren zestig minuten voorzien voor deze zaak”, klonk het. “Ik vind dit niet oké. Ik had dan ook gehoopt dat iemand van het kantoor van Van Steenbrugge de zaak kon overnemen. De tijden waarin advocaten alleen werkten, zijn voorbij.”

De zaak zal nu op 4 juni behandeld worden.