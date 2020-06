Stijn Stijnen krijgt opschorting van zijn straf in belagingszaak: “Afspraken moet je nakomen, daarom stuurde ik al die berichtjes” Birger Vandael

25 juni 2020

12u09 0 Hasselt Voormalig Rode Duivel Stijn Stijnen (39) kreeg van de correctionele rechtbank van Hasselt de opschorting van zijn straf in een zaak rond belaging. Nadat Stijnen destijds Sporting Hasselt redde van het faillissement werd hij er enkele jaren later aan de deur gezet. In de periode die volgde, van 25 februari en 18 mei 2017, stuurde hij zo'n 78 sms’jes naar voorzitter Bart Casters met de vraag waar zijn geld bleef. “Dat leidde tot stressmomenten en een onbehaaglijk gevoel", oordeelt de rechter hierover in het vonnis.

Stijn Stijnen redde in 2012 de amateurclub Sporting Hasselt van de ondergang. “Mijn cliënt had een prachtige carrière bij Club Brugge en was jarenlang Rode Duivel, maar hij was bovenal Hasselaar”, beschreef advocaat Walter Van Steenbrugge de sportieve levensloop van zijn cliënt. “Stijn deed daar vervolgens alles: hij verkocht er zelfs lotjes bij de jeugdwedstrijden. Onder zijn bewind promoveerde de ploeg na een jaar al naar derde klasse.”

Volgens advocaat Luk Delbrouck, die Casters verdedigde, werd zijn cliënt samen met bestuurslid Koen Fissette rond 2014 bij de club gehaald om het financiële gedeelte uit te werken. “Er werd besloten dat Stijnen het sportieve luik op zich zou nemen, maar de verstandhouding verslechterde toen Stijnen acht maanden werd geschorst nadat hij zich agressief had gedragen naast en op het veld. Men moest afscheid van hem nemen. Stijnen vond dat hij recht had op het jaarloon van een trainer (25.000 euro) en het tegoed van het geld dat hij in de club gestoken had (11.000 euro).”

Hij vroeg op een bepaald moment ook niet meer alleen naar geld, maar ging zich ook vrolijk maken over licentieproblemen, de gebrekkige jeugdwerking en de problemen met de spelerslonen bij de club. Dan ben je aan het pesten Luk Delbrouck, advocaat van voorzitter Bart Casters

Pestgedrag

Tussen februari en mei 2017 stuurde Stijnen tientallen (er wordt gesproken over 78, nvdr.) sms’jes naar Casters. “Je kan vragen waar je recht op hebt, maar dat kan niet onophoudelijk op elk moment van de dag”, zegt Delbrouck. “We hebben hem gezegd dat hij de juiste procedures moest aangaan. Hij vroeg op een bepaald moment ook niet meer alleen naar geld, maar ging zich ook vrolijk maken over licentieproblemen, de gebrekkige jeugdwerking en de problemen met de spelerslonen bij de club. Dan ben je aan het pesten.”

Verder zou Stijnen ook beschuldigingen hebben geuit omtrent de subsidies van de club en schermde hij met een geluidsfragment waarin hij kon aantonen dat Casters niet correct gehandeld had. Ook een tweede figuur uit het bestuur van de club ontving een aantal verregaande berichtjes. Van Steenbrugge vindt het logisch dat Stijnen kwaad werd van de situatie bij Sporting Hasselt. “Hij geloofde dat Casters de club een financiële injectie zou geven, maar het liep verkeerd met de boekhouding en Stijnen werd uiteindelijk ontslagen. En dan vroeg Casters plots zelfs nog geld aan hem: de wereld op zijn kop!”

Ik heb mijn hart en ziel in die club gestoken en werd bedrogen en opgelicht. Afspraken moeten worden nagekomen en daarom heb ik die berichtjes gestuurd Stijn Stijnen

“Bedrogen”

Stijnen noemde zijn verschijning in de rechtbank een “zeer onaangename ervaring”. “Ik heb mijn hart en ziel in die club gestoken en werd bedrogen en opgelicht. Afspraken moeten worden nagekomen en daarom heb ik die berichtjes gestuurd. Dat is het enige wat ik heb gedaan, zonder vorm van dreigement of geweld. Ik hoop dat de entourage van Casters hem ook eens terechtwijst voor zijn gedrag.”

De rechter oordeelde dat de feiten bewezen waren, maar kiest voor een opschorting van de veroordeling voor een termijn van drie jaar. Casters krijgt van Stijnen wel een morele schadevergoeding van 800 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro. Aan het tweede bestuurslid moet Stijnen 300 euro morele schadevergoeding en een rechtsplegingsvergoeding van 240 euro betalen.

Vandaag is Stijnen actief bij Patro Eisden, een club in de eerste Amateurliga.