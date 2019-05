Stijn Stijnen doorverwezen naar correctionele rechtbank voor stalking BVDH

28 mei 2019

13u49 2 Hasselt De raadkamer verwijst voormalig trainer van Sporting Hasselt Stijn Stijnen door naar de correctionele rechtbank. Hij wordt beschuldigd van stalking. Voor poging tot afpersing wordt hij niet doorverwezen.

Anno 2012 wierp Stijnen zich op als de redder van het noodlijdende Sporting Hasselt. Hij zorgde voor een financiële injectie en werd voorzitter van de club. In november 2015 vroeg hij ondernemer Bart Casters om die rol over te nemen. Stijnen zou zich focussen op het sportieve aspect en werd trainer bij de club. Die periode ontstonden er strubbelingen tussen de twee, met een ontslag van Stijnen als gevolg. Die strooide volgens de leden van Sporting Hasselt op zijn beurt negativiteit uit over de club en bleef Casters en een bestuurslid achtervolgen omdat hij meende nog recht te hebben op een geldsom.

Stijnens advocaat Walter Van Steenbrugge vroeg de buitenvervolgstelling voor zijn cliënt, maar wordt daarin niet gevolgd. Inmiddels is Stijnen uitgegroeid tot een succestrainer bij traditieclub Patro Eisden. In twaalf maanden redde hij de club van de ondergang en speelde hij ook nog eens kampioen.