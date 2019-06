Stijn Bijnens wint Ondernemersprijs Herman Dessers Dirk Selis

06 juni 2019

20u40 0 Hasselt De 25e Ondernemersprijs Herman Dessers gaat naar Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. Voka – Kamer van Koophandel Limburg reikte, in het bijzijn van meer dan 1.100 aanwezigen maar zonder haar voorzitter Francis Wanten die nog steeds in voorhechtenis zit, de prijs uit tijdens haar jaarvergadering ‘Applaus’. De voormalige topman van LRM was jarenlang één van de toonaangevende figuren die Limburg een economische duw in de rug gaf. De ontwikkeling van de mijnsites, het incubatorennetwerk en de miljoeneninvesteringen in Limburgse bedrijven gaven de provincie een nieuw elan. De andere genomineerden waren Marina Doggen (Gutami Solar) en het duo Davy Jonckers en Peter Manet (Yontec).

Het doel van de Ondernemersprijs Herman Dessers is al vijfentwintig jaar lang het belonen van een persoon, een onderneming, een vereniging, een instelling of een groepering uit Limburg die op economisch, sociaal, cultureel of wetenschappelijk gebied een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft ten voordele van de provincie Limburg, waardoor de provincie een positieve uitstraling krijgt buiten haar grenzen. De Ondernemersprijs Herman Dessers is genoemd naar de directeur die de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg maar liefst 42 jaar leidde, van 1949 tot en met 1990. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Limburger, een Limburgs bedrijf, een vereniging, instelling of groep die op economisch, sociaal, cultureel of wetenschappelijk gebied een opmerkelijke prestatie heeft geleverd.

Groeistappen

De jury is trots met de nieuwe winnaar en motiveert de keuze als volgt: “Stijn Bijnens heeft voor een echte turn-around gezorgd binnen de Limburgse Reconversiemaatschappij. Onder zijn bewind werd LRM een belangrijke facilitator van groei voor Limburg. In moeilijke tijden heeft het ambitieuze projecten op poten gezet en bedrijven gefinancierd. Denk maar aan de incubatoren waar heel wat veelbelovende starters belangrijke groeistappen hebben gezet. Ook de ontwikkeling van de oude mijnterreinen is een belangrijke verdienste van Stijn Bijnens en LRM.” Stijn Bijnens volgt in de eregalerij Bert Meewis en Karlijn Libbrecht van tweesterren-restaurant Slagmolen op. Zij wonnen vorig jaar de prijs.

155 kansen voor de politiek

Hendrik Essers, voorzitter van Voka – KvK Limburg riep tijdens de openingsspeech de verkozen politici op om snel te handelen: “Want onze Vlaamse enquête toonde dat slechts 10% van de ondernemers positief naar de toekomst kijkt. De politici moeten nu durf en lef tonen door met elkaar te spreken, beslissingen te nemen én actie te ondernemen. Er moet binnen aanvaardbare termijn een regering komen. De situatie is complex, maar dat mag en kan geen excuus zijn. Vijf jaar geleden zijn we als provincie samen uit het dal gekropen, het is nu het moment om de volgende stap te zetten”