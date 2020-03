Stevoortse Mama’s bouwen online speelplaats Dirk Selis

14 maart 2020

14u03 4 Hasselt Sara Vanaenrode en Karen Geöcze von Szendröi hebben een online speelplaats opgezet om de kinderen gedurende de komende vijf weken toch met elkaar te verbinden.

“Stevoort kennen we als solidaire gemeenschap”, vertellen Sara Vanaenrode en Karen Geöcze von Szendröi, initiatiefnemers van het project. “Denk maar aan de jaarlijkse Pinksterfeesten en het ‘Live a Life festival’. Vanuit die verbondenheid werd in no-time een online speelplaats opgezet om de kinderen gedurende de komende 5 weken toch te verbinden met mekaar. Via een besloten Facebookgroep per klas kunnen de kinderen hun tekeningen, Lego-bouwwerken en kampen met mekaar delen. Op die manier worden de gesprekken die op de klassieke speelplaats plaatsvinden nu virtueel doorgetrokken, alleen kijken de ouders nu mee.”