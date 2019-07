Sterke groei van student-ondernemers aan Hogeschool PXL Dirk Selis

03 juli 2019

09u31 0 Hasselt Voor veel studenten breekt na de examens een welverdiende vakantie aan, maar niet voor iedereen. Studenten die hun studies combineren met een eigen bedrijf kunnen nu hun aandacht volledig op hun klanten richten. Aan Hogeschool PXL noteerden ze dit academiejaar een sterke groei van het aantal student-ondernemers. Afhankelijk van het specifieke statuut loopt die stijging op tot bijna 70 procent.

Een 150-tal studenten aan Hogeschool PXL oefent een zelfstandige activiteit uit of heeft plannen in die richting. Ongeveer een derde zet tijdens de studies tijdens ook effectief de stap naar een eigen onderneming. Hier meet de Limburgse hogeschool een stijging van bijna 70 procent. “Relatieve cijfers”, weet algemeen directeur Ben Lambrechts, “want door de vele initiatieven binnen onze hogeschool is ondernemerschap bij onze studenten moeilijk meetbaar. We leveren al jaren inspanningen om entrepreneurship aan te moedigen. Via PXL-UHasselt StudentStartUP geven we faciliteiten aan student-ondernemers, begeleiden we studenten die denken of dromen van een eigen onderneming, en proberen we andere studenten te inspireren. Daarnaast zijn we enkele jaren geleden gestart met een allround opleiding Bedrijfsmanagement met ondernemerschap in de kern van het programma. Van de 250 studenten in deze richting denkt het leeuwendeel aan een eigen zaak. En ook in andere opleidingen komt ondernemerschap aan bod via small business projects in samenwerking met Vlajo, zoals miniondernemingen maar dan in het hoger onderwijs.”

The sky is the limit

Dat er meer studenten voor ondernemerschap kiezen is een positieve evolutie. “De overheid heeft de financiële voorwaarden voor student-ondernemers aantrekkelijk gemaakt, de economische conjunctuur is gunstig en jongeren komen meer en meer in contact met inspirerende voorbeelden van leeftijdsgenoten”, weet Ben Lambrechts. “Ondernemen is hip en the sky is the limit: dat gevoel leeft bij veel van onze studenten. Dat we zoveel studenten kunnen inspireren komt ook dankzij een sterk netwerk in Limburg. Met initiatieven als Voka Bryo, Pitch Please, Limburg Startup (LSU) en onze vele partners, incubatoren en organisaties is onze provincie uitgegroeid tot een echt ecosysteem voor startups en scale-up. Jongeren vandaag leren enorm veel van ondernemers. En ondernemerscompetenties zijn niet alleen belangrijk voor starters. Bedrijven zijn ook steeds meer op zoek naar intrapreneurs, werknemers die net als een ondernemer problemen kunnen aanpakken en oplossingen zoeken”, zegt Lambrechts.

Snoezeldoos

Eén van die inspirerende voorbeelden is Charlotte Feyaerts, een studente uit de PXL-lerarenopleiding. Zij ontwikkelde een ‘snoezelbox’ voor kleuterklassen en kindercrèches, een mobiel, opvouwbaar rustplekje voor kleine kinderen die in een klas of speelruimte vol prikkels even nood hebben aan een afzonderingsmoment. “We willen dat kleuters zich goed voelen in een klas vol prikkels”, zegt Charlotte Feyaerts. “Een oplossing daarvoor is snoezelen. Daarom ben ik nagegaan hoe ik een snoezelruimte in de klas kan gaan inrichten, voor alle kleuterleeftijden en wat het effect is op hun welbevinden en betrokkenheid. Ik ben zowel zintuigelijk als sociaal – emotioneel aan de slag gegaan en dat met enkel kosteloos materiaal. Hierover heb ik een handleiding geschreven voor leerkrachten die momenteel al gebruikt wordt”.

Lithopic

“Door een lichtbron achter een 3D-geprinte foto te zetten, kregen we een effect dat we nog niet eerder zagen: zelfs de kleinste details werden naar boven gehaald. De LithoCase was geboren.” vertelt Ine Vanholst, Bachelor Elektronica-ICT . “Eigenlijk is dit lithografie 2.0. Die grafische techniek bestond al eind 18e eeuw, maar wij vertalen die techniek naar de 21e eeuw, door gebruik te maken van een 3D-printer en leds. Het resultaat spreekt klanten aan en dus verkopen de eerste LithoCases als zoete broodjes, al naar gelang het formaat voor 25, 35 of 45 euro. Het sterke aan onze producten is het maatwerk: de klant kiest zelf welke foto hij uitgelicht wil zien, in welke grootte en in welke kleur kader. Als klanten een bepaalde foto beu zijn, dan heb je voor een beperkte prijs nieuwe 3D-prints die je in dezelfde kader opnieuw tot leven kan wekken. We hebben ook standaardprints op voorraad, maar de meeste klanten kiezen voor een eigen, persoonlijke foto.”

Wat begon onder de vleugels van Vlajo begon als een Small Business Project of studentenonderneming groeit door tot een echte onderneming. Ine ging met haar project naar medestudent Jelle Degeest en samen klopten ze aan bij PXL-UHasselt StudentStartUP. Jelle heeft in het verleden al met succes deelgenomen aan tal van internationale ondernemingswedstrijden. Door hun kennis te bundelen en met de tips vanuit StudentStartUP zijn ze op weg om hun klantenbestand fors uit te breiden.