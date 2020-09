Stef Heeren (Sp.Hasselt) blij ondanks moeizame kwalificatie tegen Eendracht Wervik

Guido Gielen

06 september 2020

18u19 0 Hasselt Sp.Hasselt kreeg het niet onder de markt (1-1) in de tweede ronde van de BVB tegen eersteprovincialer Eendracht Wervik. De hoofdstedelijken hadden strafschoppen (5-4) nodig om zich te kwalificeren. Blikvanger werd nieuwkomer Stef Heeren.

Jullie kropen door het oog van de naald. Vooran wringt het schoentje, toch ?

“Onze spits Henry Odutayo is gekwetst. We hebben dat collectief trachten goed op te vangen, maar vooraan zitten we krap. Ach, dat mag de reden niet zijn van onze mindere prestatie. In de eerste helft liep het behoorlijk, maar na de rust stapelden de slordigheden zich op en waren we te traag bij de opbouw. Toch kregen Simon Bracké en Brandon Deville nog unieke kansen om het binnen de 90 minuten af te maken.”

Als nieuwkomer was je bijdrage enorm. Je scoorde een prachtig doelpunt en trapte de laatste strafschop koelbloedig binnen. Een leuke inkomer, nietwaar ?

“In de eerste wedstrijd met inzet meteen je stempel kunnen drukken als nieuwkomer was zeker leuk meegenomen. Ik krijg enorm veel vertrouwen van coach Broeckx en mag mijn ding doen op de rechterflank. Het doelpunt wat ons op voorsprong bracht was mooi en bij de laatste strafschop bleef ik koelbloedig. Ach, ik heb al een rugzak vol ervaring (lacht). Gelukkig konden we ook rekenen op een uitmuntende doelman Lennart Ghijsens die twee strafschoppen met een knappe reflex uit de rechterbenedenhoek kon halen. Want op papier moesten wij normaal deze wedstrijd met de vingers in de neus winnen, maar Wervik kon terugvallen op een stevige organisatie en speelde aardig mee.”

Is het bekeravontuur belangrijk voor Sp.Hasselt ?

“We gaan de Beker van België niet winnen hoor (lacht), maar dit zijn wedstrijden met inzet en die zijn nodig om een goede voorbereiding te kunnen afwerken. Zo ver mogelijk doorstoten is de bedoeling en hopelijk uitkomen tegen een club uit 1B. Uiteraard geniet de competitie voorrang.”

Wat zijn de ambities van Stef Heeren en Sp.Hasselt ?

“Ik kwam van Wellen naar hier met de ambitie om in enkele jaren tijd hogerop te geraken. Als 25- jarige heb ik nog mooie jaren in het vooruitzicht en hier bij Hasselt werd ik uitstekend opgevangen en voelde mij hier onmiddellijk thuis. We hebben een toffe groep met veel kwaliteiten. Alleen voorin zitten we krap, maar ik verwacht dat technisch directeur Eric Eurlings nog wel iets uit zijn hoed zal toveren. De ambitie met deze groep moet dan ook zijn om de eindronde te spelen,” aldus Heeren wonend in Sint-Truiden.