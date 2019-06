Steekvlam in elektriciteitscabine zet Hasselt-centrum zonder elektriciteit Verkeerslichten vallen uit... en examens verlopen moeizaam Toon Royackers

12 juni 2019

13u56 2 Hasselt Een steekvlam in een hoofdspanningscabine aan de Guffenslaan in Hasselt heeft woensdagvoormiddag voor een grote elektriciteitspanne gezorgd in het centrum van de stad. Meteen na het incident vielen gelijktijdig een veertigtal kleinere verdeelcabines uit. In het Jessa Ziekenhuis sprongen snel de noodgeneratoren aan, maar verschillende winkels, scholen, kantoorgebouwen en ook het stadhuis zaten enkele uren zonder elektriciteit.

Brandweerpost Hasselt snelde naar de ondergrondse elektriciteitscabine aan de Guffenslaan. Het vuur raakte daar gelukkig meteen geblust, maar door de kettingreactie naar de kleinere cabines zat Hasselt-centrum al grotendeels zonder elektriciteit. Naar schatting vijfduizend gezinnen waren daarvan het slachtoffer. “Zelf hebben we een no-breaksysteem,” legt woordvoerster Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis uit. “Dat zorgt er voor dat we geen seconde zonder elektriciteit vallen. Dat is uiteraard van groot belang voor onze patiënten in de operatiekamers, het labo, de intensieve diensten, en de hartbewaking.” Een crisisteam kwam samen en een noodgenerator zorgde al snel dat alle diensten in het ziekenhuis weer aan de slag konden.

Problemen met examens

Voor andere inwoners, handelaars en studenten duurden de problemen helaas wat langer. “We kunnen bij zo een panne niet alle elektriciteit in één keer weer aanzetten. Dat moet gefaseerd in de verschillende cabines gebeuren,” aldus woordvoerder David Callens van netbeheerder Fluvius. Over de oorzaak van de brand in de hoogspanningscabine bestond woensdagmiddag nog geen duidelijkheid bij de beheerder. Voor onder meer de scholen was het daardoor behelpen. “Niet alle examens konden doorgaan in het (half)duister,” zo klinkt het in het Virga Jessecollege van Hasselt. “Maar we probeerden de programma’s toch zo veel mogelijk aan te houden, in het belang van de leerlingen.”

Kaarsjes aan

Gezellig werd het in taverne de Century vlakbij het Leopoldplein. “We hebben de kaarsjes maar aangestoken,” aldus zaalverantwoordelijke Thomas Boons. “Warme dranken zoals koffie kunnen we helaas niet serveren. Maar een fris pintje of een koude choco kan natuurlijk wel.” Onder meer verschillende kantoorbedienden kozen die locatie om even te vergaderen, in plaats van in het duister te blijven zitten. “Het is nog best gezellig,” zegt bediende Kris Gilis. “Op kantoor konden we toch niets doen zonder internet. Nu vergaderen we bij kaarslicht.”

De verkeerslichten op enkele kruispunten aan de Groene Boulevard vielen uit, maar de verkeershinder bleef door het hoffelijk gedrag van de meeste bestuurders beperkt. Enkele mediabedrijven zoals Radio 2 Limburg en Het Belang van Limburg zaten bij de slachtoffers, net als stadhuis ‘t Scheep. “We kunnen wel op de wifi en ook onze telefooncentrale werkt nog,” liet schepen Frank Dewael (Open VLD) weten. “Maar documenten afprinten kon woensdagvoormiddag helaas niet.” Inmiddels is de panne op bij andere locaties in het centrum opgelost.