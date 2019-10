Steeds meer Limburgers willen woning verhuren zonder ‘huisbaas’ te zijn Kolmont Invest lanceert als eerste Limburgse verhuurdersservice Dirk Selis

09 oktober 2019

09u36 0 Hasselt Nooit eerder was het aantal vastgoedtransacties in Limburg zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Maar ook de nood aan betere begeleiding bij vastgoedaankopen neemt volgens lokale makelaars almaar toe. Als antwoord op deze grote vraag, lanceert de Hasseltse ontwikkelaar Kolmont een unieke ‘verhuurdersservice’. Die zorgt ervoor dat verhuurders volledig worden ‘ontzorgd’, m.a.w. ze moeten geen rekening meer houden met de praktische kant van de verhuur. Een aantal toekomstige bewoners van de Kapertoren in Hasselt kunnen binnenkort als eerste gebruik maken van de nieuwe service.

Meer dan ooit investeren Limburgers hun zuurverdiende centen in vastgoed. De redenen daarvoor liggen voor de hand: het spaarboekje brengt niets meer op en gemiddeld is Limburg de goedkoopste provincie om een woning te kopen. Opmerkelijk wel, zo stellen makelaars vast: sinds kort zijn de Limburgers niet meer zo tuk op heel de praktische kant van het verhuren van hun opbrengsteigendom. Zij beschouwen zo’n eigendom steeds vaker als een echt investeringsproduct, zoals bij de bank: je stort het geld en de bank doet de rest.

De tijd van de huisbaas is voorbij

“De tijd dat de huisbaas zich voor het minste waterlek of kapotte deurklink rept om het euvel te verhelpen, lijkt dus stilaan voorbij”, zegt Tom Deckers, CEO Kolmont. “Maar dat hoeft ook niet meer. Vanaf vandaag moeten Limburgse verhuurders zich helemaal niets meer aantrekken van hun vastgoedinvestering. Door de stijgende vraag van woningeigenaars die een betere begeleiding wensen voor hun vastgoedaankopen, lanceert projectontwikkelaar Kolmont als eerste Limburgse vastgoedspeler de nieuwe service ‘Kolmont Invest’. De groep verhuurders in Limburg kan eindelijk opgelucht ademhalen. Wij nemen met Kolmont Invest alle taken over die normaal een huisbaas tot zijn rekening zou nemen. Van het kiezen van de bouwmaterialen, de interieurinrichting en de meubels tot het repareren van klusjes of het innen van de huurgelden. We doen werkelijk alles zodat de mensen die hun spaargeld hebben geïnvesteerd optimaal kunnen genieten van hun vastgoedbelegging.”

Kapertoren

De Kapertoren - met zijn 16 verdiepingen en 74 appartementen en stadslofts - wordt straks de hoogste woontoren van Hasselt. Een aantal toekomstige eigenaars van deze nieuwe appartementen zal als eerste gebruik kunnen maken van de ontzorging. “Een vraag die vaak terugkwam tijdens de gesprekken met enkele toekomstige bewoners van de Kapertoren was: ‘In hoeverre begeleiden jullie ons bij de aankoop of de verhuur van een woning of appartement dat Kolmont aanbiedt?’ We merken dat er steeds meer vraag is naar dit soort initiatieven. De mensen hebben het vandaag ook bijzonder druk en hebben andere zaken aan hun hoofd in plaats van bezig te zijn met de verhuur van hun opbrengsteigendom. Daarom zijn we gestart met een extra dienst die investeren zorgeloos gemakkelijk maakt. Zo hoeven de mensen zich geen zorgen maken over de inrichting van de woonst: we bieden verschillende pakketten aan die bestaan uit bijvoorbeeld schilderwerken, het plaatsen van de juiste verlichting of het kiezen van de meubels. Aan de verhuurder de keuze hoe ver hij hier in wil gaan.” zegt Matthias Leys, commercieel directeur Kolmont Invest. Bij Kolmont hebben ze alvast vele positieve reacties gekregen van kandidaat-investeerders. Al benadrukt de ontwikkelaar dat er nog steeds het juiste evenwicht wordt gehouden tussen het aantal eigenlijke bewoners en de mensen die investeren in een appartement in Kapertoren. Om de vraag naar de nieuwe service kwalitatief te kunnen beantwoorden, wordt de lancering beperkt tot een aantal woonprojecten. Later zal de service dan beschikbaar worden voor andere opbrengsteigendommen.