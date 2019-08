Stationsbuurt leeft opnieuw op: “De spuitende poort van Hasselt behoort stilaan tot het verleden” Dirk Selis

16u52 0 Hasselt De Hasseltse stationsbuurt had een slechte reputatie, maar de bewoners en handelaars van de Bampslaan halen ondertussen opnieuw opgelucht adem. “De stationsbuurt is een leuke buurt en is dankzij de politieacties zo goed als helemaal opgekuist.” Ondertussen hangt de gele aanvraag tot omgevingsvergunning tegen het oude gebouw van hotel Schoofs, waar de laatste junkies ‘s nachts rondspoken. Wij vatten post in het ‘t Stationsbuffet van Jon Bogaerts en voelden de polsslag van deze volkse buurt.

Maandagmiddag medio mei wandel ik het station van Hasselt uit. In de Bampslaan is er chaos, er hangt een indringende brandgeur in de straat. Burgemeester Steven Vandeput (NV-A) staat tussen zijn brandweermannen die juist twee krakers moesten redden uit een leegstaand café. De twee zaten vast op de hoogste verdieping, terwijl onderaan een hevige brand was uitgebroken. “Die junkies toch, het moest er eens van komen”, zegt de taxichauffeur vanop zijn standplaats tegen niemand in het bijzonder en iedereen die het horen wil. De stationsbuurt van Hasselt ligt in afstand misschien 200 meter van de chique Kapelstraat, waar modeontwerper Stijn Helsen thuis is, vandaan. Het verschil kan niet groter zijn. Wanneer ik vandaag opnieuw de Bampslaan binnenwandel, verruigt de hoofdstad van de smaak. Chique fashonista’s maken plaats voor een tandeloze junkie die het in café Cascade na heel wat geroep en getier met een groepje jongeren afdruipt. “Maar dat beeld is overdreven. Het is hier een leuke maar eerder volkse buurt”, zegt schoenmaker Patrick Groven. “Een stationsbuurt is altijd wat ruiger dan andere stadsdelen, maar dat het hier een oord van verderf zou zijn, is van de pot gerukt. Weet u, het gaat onze buurt stilaan voor de wind.”

‘Spuitende Poort van Hasselt’

Patrik Groven heeft er zijn schoenwinkel sinds 1987. Hij pendelt al eens tussen het 't Stationsbuffet van Jon en zijn eigen zaak, ondertussen houdt hij een oogje in 't zeil: “Vroeger was hier een straatkermis en wemelde het hier van de bedrijvigheid. Met de bussen van Steve Stevaert, namen de mensen de gratis bus en sloegen ze onze straat over. Toen begon het achteruit te gaan. Steve noemde ons altijd de ‘Bruisende poort van Hasselt’, als hij zijn rug gedraaid had zeiden wij lachend de ‘Spuitende Poort van Hasselt’. Het was hier vroeger dan ook niet min met al die junkies. Maar daar is ondertussen 90 procent van verdwenen. Dank zij het VoltHa-plan en de doorgedreven politiecontrole is de buurt hier opgekuist. De junkies zijn nu verhuisd naar het pleintje van Runkst en café Anoniem hier iets verderop. Het is hier nu trouwens veiliger als in pakweg de Demerstraat. Daar kunnen zakkenrollers nog toeslaan, hier heeft de anonieme politie ze al lang gezien vooraleer ze nog maar durven te proberen. Zelfs de grote baas van het gerecht, (Procureur des Konings Guido Vermeiren, red.) die hier dagelijks voorbijkomt, vraagt mij regelmatig hoe het zit. Als nu ook die oude gebouwen worden afgebroken, kan de buurt eindelijk heropleven en zullen ook de laatste krakers verdwijnen.”

De cijfers van de politie Limburg Regio Hoofdstad bevestigen het aanvoelen van de buurt: “De criminaliteit in de stationsbuurt is inderdaad door onze aanhoudende inspanningen gedaald. De vaststelling ‘Dronkenschap’ daalt van 104 gevallen in 2016 tot 45 in 2019. Het bezit van verdovende middelen daalt van 74 vaststellingen in 2016 naar 42 gevallen in 2019. Vandalisme daalt van 26 gevallen naar 14 voor diezelfde periode. Waar er in 2016 nog 76 fietsen werden gestolen, zijn er dat vandaag nog slechts 31. ( De cijfers bevatten telkens de feiten van januari tot en met juli, red.)”, deelt korpschef Philip Pirard ons mee.

Schoonmaakoperatie

“Het gaat er al eens heftig aan toe, maar dat is dan voornamelijk tussen de junkies onderling”, zegt Kristof Delbare van broodjesbar Picco Belli. “Wij zijn dat ondertussen gewoon. Je weet dat de stationsbuurt al wat pittiger is. Maar dat het hier onveilig of onleefbaar zou zijn, neen niet meteen. Ik vraag me wel af wat er nu van de aangekondigde werken is. Ze gingen hier de straat opnieuw aanleggen. Zo hadden we vele vergaderingen met de straat, maar nu horen we niets meer. Nu ja, er is een nieuw bestuur misschien heeft het daar mee te maken.” Ook Annick Smets van de in Hasselt wereldberoemde ‘Frituur Annick’ merkt dat de situatie flink verbeterd is. “Ik heb hier al 30 jaar een frituur en ik kan u verzekeren dat het hier begin jaren negentig wel een ander paar mouwen was. Het was bij wijlen zeer spannend maar nooit onleefbaar, anders had ik mij hier nooit als vrouw zolang kunnen handhaven”, vertelt Annick, al is ze nu wel slachtoffer van de ganse schoonmaakoperatie. “Tja, als die gebouwen hier tegen de vlakte gaan, verlies ik ook mijn frituur. Ik huur hier maar hè.” Maar hoe zit het nu precies met die schoonmaakoperatie? “Tegen 2023 komen er in de buurt van het Hasseltse station 62 studentenkamers, 122 appartementen, 65 sociale koop- en huurflats, 33 starterswoningen en 1.500 vierkante meter handelsoppervlakte bij”, zei burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) nog in september 2018.

Masterplan op Mensenmaat

Maar dat wil de nieuwe burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zo niet gezegd hebben. “Onze politiediensten, de dienst Preventie en de wijkwerkers hebben de voorbije jaren extra ingezet op de veiligheid in de stationsbuurt. Dat werpt vandaag zijn vruchten af. We zien dat er terug interesse is van heel wat investeerders om te ondernemen in de buurt en dat is een goed teken (De bouwaanvraag voor de kavels aan Hotel Schoofs is ingediend door Manu Renard van het Gooikse All Projects and Developments nv, red.). Als stadsbestuur doen we ook de nodige inspanningen. Momenteel herwerken we het masterplan stationsbuurt: we willen de buurt nieuw leven inblazen door samen met de investeerders te focussen op projecten op mensenmaat. De stationsbuurt evolueert zo naar een creatieve, jonge en aangename buurt. Na heel wat federaal getouwtrek ben ik ook blij dat de NMBS eindelijk begonnen is aan de renovatie van het stationsgebouw.”