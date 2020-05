Station Hasselt nog steeds zeer verlaten, ondanks versoepeling coronamaatregelen MMM

04 mei 2020

17u18 0 Hasselt Het station van Hasselt was vandaag nog bijzonder rustig ondanks dat duizenden mensen naar het werk mochten. Thuiswerk bleef wel aangemoedigd en dat was ook zichtbaar.

Tussen 7.30 en 9 uur bleek telkens een handvol reizigers te wachten op het volledige perron. Dat geldt ook voor de bushaltes. Opvallend is dat zo goed als iedereen een mondmasker droeg, aangezien dat ook verplicht is. Sowieso op de perrons, maar ook al aan de bushaltes bij het wachten.

Als je gewoon in de buurt wandelt, is een masker niet verplicht. In de bus en de trein is het sowieso verplicht. Alle buschauffeurs van De Lijn droegen zwarte maskers.