Start onderhoudswerken spoorlijn Hasselt-Tongeren Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

18u38 0 Hasselt De onderhouds- en vernieuwingswerken die Infrabel uitvoert aan de spoorinfrastructuur van de spoorlijn Hasselt – Tongeren zijn afgelopen weekend van start gegaan. Volgens woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit ging het vooral om voorbereidende werken. De echte werken aan de spoorwegen worden pas volgende week aangevat.

In totaal gaat het om 11 geplande werkweekends verspreid over verschillende werven langs in totaal 25 kilometer vernieuwen we sporen, dwarsliggers, ballast (steenslag), bovenleidingen en overwegen.De verschillende werken moeten leiden tot nog meer veiligheid en stiptheid. Daarnaast komen ze ook de kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten ten goede.

Planning van de werken

De werken gebeuren gefaseerd tijdens de weekends. De elf werkweekends zijn gepland in september en oktober, en de laatste 2 weekends van november. Dit telkens van zaterdag 5 uur tot maandag 4 uur.

Vervangende busdienst tijdens werkweekends

Tijdens de 11 werkweekends is er geen treinverkeer mogelijk. NMBS legt vervangbussen in voor de reizigers tussen Hasselt en Tongeren (in beide richtingen) met haltes in alle tussenliggende stations en stopplaatsen (Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Tongeren). De uurregeling van de bussen is afgestemd op die van de treinen en is vooraf aangekondigd in de betrokken stations en op de website www.nmbs.be.