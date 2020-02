Start herstellingswerken aan wegdek in Casterwijk EWH

10 februari 2020

19u14 1 Hasselt In de Casterwijk is maandag gestart met herstellingswerken aan de voegvullingen van het wegdek. Daardoor kan de verkeersdoorgang in de wijk de komende dagen moeizamer verlopen.

De voegvullingen van het wegdek in de Casterstraat, Oudstrijderslaan, Zeven-Septemberlaan, Weerstandslaan, Vuurkruisenlaan, Elf-Novemberlaan en op het Heldenplein worden de komende dagen vervangen. “Dat zijn allemaal straten waarvan de rijweg bestaat uit betonplaten”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld). “Om scheuren als gevolg van trillingen en temperatuurschommelingen te voorkomen, zitten tussen deze platen uitzetvoegen. Die zijn steeds opgevuld met een elastische vulling. In de betrokken straten is die versleten. Daardoor blijft er water in staan en veroorzaakt het overrijden van de voegen geluidsoverlast.”

De vullingen worden de komende dagen met een mobiele werf vervangen. “Dat neemt verschillende dagen in beslag en kan de doorgang in de straten tijdelijk moeizamer laten verlopen”, zegt Libert. “Indien nodig stellen we dan ook kortstondig een wegomlegging in.” Na de Casterwijk voert de betrokken aannemer gelijkaardige werken uit in de Heidestraat (Banneuxwijk) en de Beuzestraat (Stokrooie).