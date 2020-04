Standard-speler Zinho Vanheusden (20) schenkt 10.000 euro aan Jessa Ziekenhuis in strijd tegen coronacrisis Emelie Wojcik

09 april 2020

10u51 12 Hasselt Zinho Vanheusden, de 20-jarige Hasseltse verdediger bij de Rouches, schenkt met 10.000 euro een deel van zijn loon aan het Jessa Ziekenhuis. Vanheusden koos ervoor om de geldsom aan het Hasseltse Ziekenhuis te geven aangezien zijn vader er werkt als logistiek bediende.

Het Jessa Ziekenhuis zal de gift van de verdediger gebruiken om een 25-tal tablets aan te kopen. “In de eerste weken gaan we die inzetten op onze vijftien corona-afdelingen”, zegt Hilde Goossens, IT-directeur van Jessa. “Nu het verboden is om bezoek te ontvangen, missen veel patiënten immers hun familie en vrienden. Dankzij de tablets kunnen ze af en toe ‘beeldbellen’ met het thuisfront. We merken dat dit bijzonder waardevol is voor het emotioneel welzijn van onze patiënten.”

Nierdialyse en lokale verdoving

Naast de schenking van de Hasseltse voetballer, mocht Jessa nog eens twintig tablets in ontvangst nemen van het Hasseltse bedrijf Benjo Textiel. “We zijn beide schenkers dan ook bijzonder dankbaar”, zegt Yves Breysem, algemeen directeur van Jessa. “De in totaal 45 tablets blijven ook in de toekomst zinvol. Zo komen ze ook goed van pas op de nierdialyse-afdeling. Nierpatiënten moeten immers driemaal per week vier uur langskomen voor een nierdialyse. De tijd gaat heel wat sneller als je dan naar een aflevering van je favoriete serie kan kijken of de actualiteit online kan volgen.”

Verder wil Jessa de toestellen inzetten als afleiding bij ingrepen onder lokale verdoving. “Bij orthopedische ingrepen aan de voet, de hand, de heup, de knie en de schouder, passen we regelmatig lokale verdoving toe”, legt dokter Hassanin Jalil, anesthesist van Jessa uit. “Tijdens de ingreep blijft de patiënt wakker. Hij of zij krijgt dan bijvoorbeeld een tablet of VR-bril om eventuele nervositeit of angst te verminderen.”