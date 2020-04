Stages studenten verpleegkunde Hogeschool PXL blijven doorlopen tijdens paasvakantie Emelie Wojcik

08 april 2020

15u53

Bron: Belga 0 Hasselt De stages van de studenten verpleegkunde aan de Hogeschool PXL departement Healthcare lopen tijdens de paasvakantie gewoon door. “Dagelijks zijn bijna honderd PXL-studenten aan de slag in de zorg. Een veertigtal studenten nemen ook vrijwilligerstaken op binnen woonzorgcentra en bemannen huisartsenwachtposten”, zegt opleidingsverantwoordelijke Monique Ratajczak.

Voor de studenten verpleegkunde van Hogeschool PXL worden de stages uitzonderlijk doorgetrokken in de paasvakantie naar aanleiding van het coronavirus. Enkel de vierdejaars liepen sowieso al stage tijdens het paasverlof. “Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen, maar ik besef dat dit niet altijd eenvoudig is voor onze PXL’ers”, zegt Roald Nelissen, departementshoofd van PXL Healthcare. “Ik wil ze dan ook bedanken voor hun extra inspanningen die ze momenteel leveren.”

Onder andere Lien Slingers, tweedejaarsstudente verpleegkunde, ziet de paasvakantie aan zich voorbij gaan. Zij werkt als vrijwilliger op de triagepost in Sint-Truiden. “Mijn ouders verklaren me zot, en op de vraag of ik een groot risico loop om het virus zelf op te lopen, is mijn antwoord ja”, vertelt de studente. “Maar ik ben geen verpleegkunde gaan studeren om er enkel in ‘makkelijke’ tijden te zijn. Nu meer dan ooit voel ik me verplicht om mijn steentje bij te dragen.”

Ook Adinda Toppets, PXL-lector, draait momenteel extra shiften op een covid-intensieve afdeling, wat een hoog werktempo van twaalf uur per dag betekent. “Ik heb zelf twee dagen opleiding gehad en ben daarna direct gestart op de covid-intensieve. De verantwoordelijkheid is op sommige momenten verpletterend groot”, zegt Toppets.