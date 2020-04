Stadsbestuur roept op om coronaveilige ‘Dag van de Buren’ te vieren Emelie Wojcik

23 april 2020

12u51 0 Hasselt Hoewel de komende maanden geen grote evenementen kunnen plaatsvinden, laat Stad Hasselt de ‘Dag van de Buren’ op 29 mei niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom roept het stadsbestuur de Hasselaren op om alsnog een creatief, maar coronaveilig, buurtfeest te organiseren.

De laatste weken is al gebleken dat Hasseltse buren tijdens de coronacrisis op creatieve manieren dichter bij elkaar komen. “Zo speelt in Kuringen-Centrum en Kuringen-Heide elke avond om klokslag 20 uur een trompettist. Op het Anne Frankplein draaien de buren elke avond op datzelfde uur ‘Ik hou van u’ van Stijn Meuris”, zegt Lies Jans, schepen van de Hasselaar. “Het helpt mensen door deze coronatijden en zorgt voor een vangnet voor de Hasselaren die hulp kunnen gebruiken. Daarom willen we deze burendag laten doorgaan, in een aangepaste versie weliswaar.”

Normaal gezien komen heel wat Hasselaren op de ‘Dag van de Buren’ allemaal op straat voor een buurtfeest. Dat zal deze editie door de omstandigheden niet mogelijk zijn. Daarom roept het stadsbestuur op om dit jaar op veilige afstand alsnog originele initiatieven te organiseren.

Hasselaren met een leuk idee of uitdaging om samen met hun buurt op veilige afstand te doen op 29 mei om 18 uur, mogen zich aanmelden via www.hasselt.be/dagvandeburen. Het origineelste idee wint een verrassing voor een volgende buurtactiviteit. Bovendien kunnen buren via die website een postkaart downloaden om naar elkaar te sturen. Verder ontvangt het stadsbestuur via de website graag de mooiste buurtverhalen om de meest opmerkelijke buur in de bloemetjes te zetten.

Buurt van het Jaar

Daarnaast wordt op 29 mei de ‘Buurt van het Jaar’ bekendgemaakt. De kanshebbers op deze titel zijn de buurtcomités die zich eerder al kandidaat stelden voor die titel. De winnaar ontvangt naast de titel een geldsom van 2.500 euro, de tweede plaats is goed voor 2.000 euro en de derde plaats krijgt 1.500 euro. Tot slot kan de ‘belofte van het jaar’ rekenen op 500 euro. “De winnende comités kunnen het geld investeren in hun wijkwerking”, besluit schepen Jans.