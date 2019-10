Stadsbestuur neemt verkeerssituatie Kuringen onder de loep Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

17u30 0 Hasselt De verkeerssituatie in Kuringen zal door het Hasseltse stadsbestuur grondig gewijzigd worden, maar eerst zal er een reeks testen worden uitgevoerd. “We hebben de voorbije jaren heel wat klachten ontvangen van Kuringenaren betreffende de fietsveiligheid, vracht- en sluipverkeer en overdreven snelheden van autobestuurders in hun buurt. We willen nu uittesten wat er gebeurt als we op bepaalde plekken proefopstellingen en snelheidsremmers plaatsen”, zegt mobiliteitsschepen Marc Schepers (RoodGroen+).

Op 30 plaatsen zullen verkeersmetingen worden uitgevoerd. “Meer dan 40 à 50 procent de Kuringensteenweg heeft daar geen herkomst of bestemming. We willen uitzoeken of de proefopstellingen of het invoeren van éénrichtingsverkeer effect heeft op het verkeer. De vraag is of mensen tijdens de piekuren op de steenwegen zullen blijven of een andere oplossing zullen zoeken: rijden op andere uren, omwegen nemen of bijvoorbeeld kiezen voor het openbaar vervoer.”

Krantje voor inwoners

Toch waren de reacties van de buurtbewoners naar aanloop van het project niet onverdeeld. “We zijn in nauw contact met de Kuringenaren te werk gegaan”, zegt de schepen. “Zo hielden we verschillende infoavonden en voerden we gesprekken met inwoners, buurtorganisaties, scholen en lokale handelaars. We gingen bovendien ook aan de slag met tips van heel wat Hasselaren. Met al die input maakten we een krantje voor alle inwoners van Kuringen, zij ontvangen alle informatie dus zwart op wit.”