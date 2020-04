Stadsbeiaardiers spelen vanaf dit weekend verzoeknummers tijdens ‘Carillon Corona’ Emelie Wojcik

03 april 2020

14u03 0 Hasselt De Hasseltse stadsbeiaardiers Jan Verheyen en Kenneth Theunissen brengen vanaf zaterdag 4 april verzoeknummers vanuit de toren van de Sint-Quintinuskathedraal. Met hun initiatief ‘Carillon Corona’ trakteren ze de Hasselaren nog tot het einde van de coronamaatregelen op unieke beiaardconcerten.

Vanaf dit weekend brengen de Hasseltse stadsbeiaardiers elke zaterdag- en zondagnamiddag de zelfgekozen liedjes van de Hasselaren en eigen gekozen nummers op hun geliefde instrument. “In tijden van nood luidden vroeger de klokken om de bevolking te informeren over naderend onheil. Nu zetten we onze klokken in om Hasselaren even te doen genieten”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). “Het enthousiasme waarmee Jan en Kenneth dit initiatief aanpakken, zal ongetwijfeld doorklinken in de verzoekjes.”

Ook op weekdagen is de beiaard solidair met de Hasselaren. Zo spelen de klokken dagelijks tussen 9 en 20 uur, telkens om het half uur, toepasselijke nummers voor wie een opkikker kan gebruiken. Enkele klassiekers die door de binnenstad weerklinken zijn onder andere ‘You’l never walk alone‘ van Gerry and the Pacemakers, ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel en ‘Stand by Me’ van Ben E King.

Online concerten

Om ervoor te zorgen dat de Hasselaren niet massaal naar de binnenstad trekken om van de concerten te genieten, worden ze ook online live uitgezonden. Wie wat verder woont, kan de zaterdagconcerten dus live meevolgen via de Facebookpagina van het Beiaardmuseum. Zelf een verzoeknummer aanvragen kan via de website van de Hasseltse beiaard.

Zaterdag 4 april bijt beiaardier Kenneth Theunissen de spits af vanaf 14 uur. Hij krijgt dan gezelschap van jazz-zangeres Kim Versteynen die samen met hem op veilige afstand in de toren kruipt om hoopvolle liedjes te brengen. Op zondag zet Theunissen de concerten verder vanaf 14:30 uur. Enkel op zaterdag 11 april zal er uitzonderlijk geen beiaardconcert plaatsvinden. Dan is het immers Stille Zaterdag.