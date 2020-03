Stad zet solidariteitsactie Hasselt Helpt op poten Dirk Selis

15 maart 2020

11u20 0 Hasselt “Het Hasselts stadsbestuur krijgt steeds meer vragen van Hasselaren die solidair willen zijn met anderen en een helpende hand willen bieden”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Het stadsbestuur wil hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Zo helpen we warmte en solidariteit onder Hasselaren te verspreiden.”

“We willen getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis maximaal ondersteunen en solidariteit bevorderen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We denken in eerste instantie aan een boodschappendienst, even telefoneren, skypen of mailen met mensen die behoefte hebben aan sociaal contact en een invulling van de vrije tijd in huis. Ook staan we open voor suggesties van Hasselaren zelf.”

Burgerinitiatieven

Zowel hulpvragers als vrijwilligers kunnen zich online registreren op www.hasselt.be/hasselthelpt. Maar ook Hasselaren die geen digitale toegang hebben, kunnen bij de stadsdiensten terecht met hun vraag. Vanaf maandag 16 maart om 12 uur kunnen ze bellen naar 011/23 94 00. Dat nummer is vanaf dan bereikbaar tijdens de kantooruren, van 9 tot 17 uur. “Zo willen we deze moeilijke periode verlichten en burgerinitiatieven de kans geven om tot ontplooiing te komen. Sterker nog: we schakelen stadsdiensten in om de organisatie te helpen en de veerkracht van onze samenleving te ondersteunen”, besluit schepen van Hasselaren Lies Jans.