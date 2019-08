Stad trekt 450.000 euro uit voor veilige ontsluiting scholencampus Hast Dirk Selis

14 augustus 2019

11u39 0 Hasselt Na het bouwverlof start de Stad Hasselt met de aanleg van een nieuwe ontsluiting richting de scholencampus Hast. Naast een verbinding voor autoverkeer, maken ook de aanleg van een veilig fietspad en afzonderlijke stoep deel uit van het project. Een groene inrichting zorgt voor een aangename schoolomgeving.

Om de scholencampus Hast bijkomende ontsluitingsmogelijkheden te bieden, gaat de stad Hasselt een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de parallelwegen van de Hendrik van Veldekesingel en de Kleine Breemstraat. “Deze tweerichtingsweg zal evenwijdig met de sporenbundel, langs de tram-busbaan tot de personeelsparking en zij-ingang van de school lopen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Gemotoriseerd verkeer moet daar keren en via dezelfde route uitrijden. De doorgang richting de Kleine Breemstraat is immers te smal voor wagens. Als De Lijn haar activiteiten aan de oude stelplaats stopzet, is het wel onze intentie om de weg verder door te trekken tot de Parklaan. Zo krijgt de parkeergarage onder het gerechtshof ook een bijkomende ontsluitingsmogelijkheid.”

Fietspad

“Als bestuur willen we studenten echter stimuleren om zo veel mogelijk op een duurzame manier naar school te komen”, vervolgt schepen Laurence Libert. “Daarom willen we de komende jaren volop investeren in veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers. Langs de nieuwe weg voorzien we dan ook een veilig, vrijliggend fietspad en een afzonderlijke stoep. Voor fietsers en voetgangers blijft de bestaande aansluiting met de Kleine Breemstraat uiteraard behouden.”

Groene inrichting

“Binnen al onze nieuwe projecten willen we maximaal groen integreren”, besluit schepen Laurence Libert (Open Vld). “Daarom voorzien we tussen de rijweg en het fietspad een grasberm met negen bomen. Een haag zorgt dan weer voor een fysieke scheiding tussen de tram-busbaan en de nieuwe rijweg. Binnen dit werk zit ook een gedeelte rioleringswerken vervat. Rioleringsnetbeheerder Fluvius neemt een gedeelte van die kosten voor haar rekening.” “Als stad investeren we zelf zo’n 450.000 euro (inclusief btw) in dit project” zegt schepen van Financiën Frank Dewael (Open Vld) . De opdracht wordt binnenkort aan een aannemer gegund. Deze krijgt vervolgens enkele weken de tijd om de werken voor te bereiden en materialen aan te kopen. Ten vroegste na het bouwverlof kunnen we van start gaan. In totaal nemen de werken zo’n 2,5 maand in beslag. Dit betekent dat we nog volop aan het werk zijn wanneer het nieuwe schooljaar aanvat. Uiteraard zullen we met de aannemer alle mogelijke maatregelen nemen om de hinder tot een minimum te beperken en de veiligheid te garanderen. Zo bekijken we of we het fietspad en de stoep als eerste kunnen realiseren, zodat de zwakke weggebruikers bij de start van het nieuwe schooljaar al vlot en comfortabel doorheen de werfzone kunnen.”