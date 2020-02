Stad reageert: afvalkunstenaar krijgt GAS-boete voor sluikstorten EWH

05 februari 2020

18u16 0 Hasselt Afvalkunstenaar Toon Eerdekens maakte begin deze week op Facebook bekend dat hij van de Stad Hasselt een GAS-boete heeft ontvangen voor sluikstorten. Het voorval waarvoor de boete werd uitgeschreven, dateert van oktober 2019, toen Eerdekens op het Limburgplein voor stadhuis 't Scheep actie voerde tegen het afval van carnaval. “We kunnen plastic en confetti niet zomaar verbieden. Om alsnog de klimaatdoelstellingen te behalen moeten we dus met alle betrokken partijen samenzitten", klinkt het bij het stadsbestuur.

Bij zijn protestactie in oktober gooide Eerdekens carnavalsafval op straat om aandacht te vragen voor het plastic dat achterblijft na carnaval. Hij hoopte hiermee de stad aan te zetten om maatregelen te nemen tegen het zwerfvuil. De aandacht van het stadsbestuur kon hij alvast veroveren. “Meneer Eerdekens maakt ons al enige tijd op verschillende manieren duidelijk dat hij graag zou willen dat we plastic bannen bij carnaval", zegt schepen van Evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “We hebben dan ook nog maar pas een gesprek gehad over de hele kwestie, maar dat verliep moeizaam.”

El Ouakili benadrukt dat de stad wel degelijk haar klimaatdoelstellingen wil realiseren en de hoeveelheid afval bij carnaval en op andere dagen maximaal wil beperken. “Maar wij kunnen plastic en confetti niet zomaar verbieden, er zijn immers nog andere betrokken partijen waar we rekening mee moeten houden. Zo moeten we rond de tafel gaan zitten met de carnavalisten, experten en het feestcomité, zij organiseren immers de feestelijkheden.” Volgens de schepen werd bovendien al een eerste aanzet tot een klimaatvriendelijker carnaval gemaakt. “Afgelopen jaar hebben we het reglement voor de carnavalisten aangepast. We hebben hen toen ten stelligste afgeraden om plastic en confetti te gebruiken.”

Crowdfunding

Op Facebook kan de actie van Eerdekens rekenen op veel begrip. Velen bieden dan ook aan om geld te storten zodat de afvalkunstenaar de boete niet hoeft te betalen. Eerdekens denkt daar anders over: “Dat is toch geen oplossing, dat zinloos plastic moet gewoon verboden worden.” Schepen El Ouakili is ervan overtuigd dat de meningsverschillen die er zijn, een goede oplossing niet in de weg hoeven te staan. Hij wil alsnog pogingen ondernemen om alle partijen, waaronder ook Eerdekens, te verzamelen opdat een consensus bereikt kan worden.