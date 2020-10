Stad Hasselt zoekt tijdelijke oplossing voor verdwenen deelauto’s van Zen Car Giulia Latinne

13 oktober 2020

18u02 0 Hasselt Sinds begin deze week zijn de elektrische deelauto’s van Zen Car plots uit het Hasseltse straatbeeld verdwenen door problemen bij de aanbieder. Zo stonden er tien in het stadscentrum en drie in enkele deelgemeenten, waaronder Kermt. Stad Hasselt laat alvast weten dat ze op zoek is naar een oplossing op korte termijn.

Net zoals de Hasselaren zich afvragen waar de witte deelauto’s opeens naartoe zijn, is het een verrassing voor Stad Hasselt. “Onze aanbieder voor de deelauto’s in de stad in Zen Car, maar we hebben vernomen dat zij onder een gerechtelijk akkoord werken”, informeert schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “Dat betekent dat zij momenteel op zoek zijn naar iemand om het bedrijf over te nemen. In de tussentijd worden de deelauto’s dan ook uit onze stad teruggetrokken”, aldus Schepers.

Centen kwijt

Voor zo’n vijftigtal Hasselaren die gebruik maken van de dienst, heeft dat gevolgen. Ook Tom Nijsen van Duurzaam Kermt, die op de deelauto in Kermt rekende. “Wanneer ik en negen andere mensen in de gemeente de deelauto wilden gebruiken, moesten we geld opladen op een prepaid-kaart. Dat kon een bedrag tussen 100 en 800 euro zijn, die dan telkens verminderd werd wanneer we de auto uitleenden. Maar nu kunnen we opeens het saldo van onze kaarten niet meer gebruiken. Sommige inwoners van Kermt vertelden me dat ze nog zeker 250 euro op zo’n kaart hadden staan. Ik vrees dus dat we onze centen gewoon kwijt zullen zijn”, zucht Nijsen.

Stad Hasselt zoekt nu op korte termijn naar een oplossing en bekijkt een tijdelijke samenwerking met andere aanbieders van deelauto’s. “Daarin zullen we ook kijken naar de mogelijkheid om het opgeladen krediet van de Hasselaren alsnog ter beschikking te stellen”, aldus Schepers. In maart 2021 voert Stad Hasselt dan weer vast, nieuw deelautosysteem in. Wat dat systeem precies zal inhouden, is nog niet duidelijk.