Stad Hasselt wil parkeergarage aan Blauwe Boulevard ondanks geruchten niet verkopen Giulia Latinne

13 oktober 2020

11u05 0 Hasselt Ondanks de heersende onduidelijkheid over de parkeergarage aan de Blauwe Boulevard, laat Stad Hasselt weten niét op zoek te zijn naar een private overnemer. “We willen de parking niet verkopen, maar zoeken naar een nieuwe, private partner om het beleid en de exploitatie van de parkeergarage in de verdere toekomst te verbeteren.”

Sinds 11 mei heeft Stad Hasselt, bovenop Quartier Bleu, er een nieuwe parkeergarage aan de Blauwe Boulevard bij. Die parking wordt momenteel uitgebaat door Apcoa Parking Belgium, de private partner van de stad. Tot zeker mei 2022 zou de samenwerking lopen, maar volgens Het Belang van Limburg verandert Stad Hasselt nu van koers. Het stadsbestuur zou namelijk op zoek zijn naar een private overnemer voor de parkeergarage, nog maar vijf maanden nadat de parking officieel geopend werd.

“Maar het idee dat Stad Hasselt de parking aan de Blauwe Boulevard wil verkopen, klopt niet”, nuanceert burgemeester Steven Vandeput nu. “We hebben een contract van twee jaar met Apcoa Parking Belgium voor de uitbating van de parking, en binnen dat contract hebben we heel goede afspraken gemaakt. De bedoeling is wél dat we na verloop van tijd het beheer van de parking willen delen met een commerciële partner via een PPS-constructie, omdat we vandaag nog steeds als enige de lasten van het verleden dragen”, aldus Vandeput.

Nieuwe samenwerking

Het stadsbestuur herbekijkt ook de parkeerbehoeftes van Hasselaren en bezoekers boven en ondergronds, en daarbij speelt de parking aan de Blauwe Boulevard juist een belangrijke rol. “We willen namelijk het bovengronds parkeren vooral voorbehouden voor de Hasselaren en hun familie”, verduidelijkt schepen van mobiliteit Marc Schepers. “Daarom wordt er momenteel inderdaad met alle parkeeraanbieders gesproken, maar vergevorderde gesprekken met Q Park ontkennen wij ten stelligste. Op dit moment zijn we de verdere toekomstmogelijkheden voor de parkeergarage nog maar in de eerste fase aan het bekijken. Bedoeling is om later een nieuwe samenwerking aan te gaan met een private partner”, aldus Schepers.