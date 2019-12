Stad Hasselt wil aantal sociale woningen tegen 2025 verdubbelen EWH

10 december 2019

08u58 1 Hasselt Het meerjarenplan dat de Stad Hasselt komende vijf jaar wil uitvoeren moet ervoor zorgen dat het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor verdubbelt tegen 2025. Op die manier wil het stadsbestuur een integraal woonbeleid realiseren dat bijzondere aandacht heeft voor kwetsbaren.

Eind 2018 waren er nog 183 sociale woningen beschikbaar. Dat aantal wil het stadsbestuur tegen 2025 optrekken naar 386. Om het aantal te realiseren werkt de stad samen met het sociaal verhuurkantoor (SVK) Midden-Limburg en de lokale besturen van Diepenbeek en Zonhoven. “De lokale partners hebben een belangrijke stem in de bepaling van de maximale groei van het SVK in een bepaalde gemeente”, zegt schepen van de Hasselaar en het sociaal woonbeleid, Lies Jans. “Deze doelstelling is een belangrijk instrument in ons streven naar de realisatie van een integraal woonbeleid waarin elke Hasselaar een aanbod vindt, aangepast aan zijn of haar noden en mogelijkheden.”

Om deze groei mogelijk te maken voorzien de partners een financiële bijdrage van 300 euro per bijkomende woning. Met deze middelen verzorgt het SVK niet alleen haar aanbod maar ook gepaste begeleiding voor huurders. “Het SVK mag in de periode 2020-2021 jaarlijks 22 bijkomende woningen inhuren. In de periode 2022-2025 stijgt dat tot 35 woningen per jaar. Samen goed voor 162 extra sociale woningen, tot een totaal van 386", zegt Jans. Voorzitter van SVK Midden-Limburg en Hasselts schepen van Welzijn Joost Venken vult aan: “In tien jaar tijd groeide het aanbod kwalitatieve, betaalbare huurappartementen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving van 20 tot 278 verspreid over de aangesloten gemeenten. Kandidaat-huurders met de hoogste woonnood krijgen als eersten toegang tot een woning. Met meer dan 300 kandidaten op de wachtlijst blijft de nood aan bijkomende woongelegenheden echter groot. In samenwerking met de betrokken gemeenten ligt er nu een duidelijk groeipad klaar voor de volgende jaren. Daardoor kan het aanbod over het hele grondgebied van het SVK verder groeien tot 497 eind 2025.”