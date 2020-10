Stad Hasselt voert strijd tegen peuken met ‘poll-peukenbak’ tijdens Week van de Handhaving Giulia Latinne

08 oktober 2020

15u58 6 Hasselt Nog tot 11 oktober is het ‘Week van de Handhaving’, en ook Hasselt doet mee. Zo wordt er deze week meer gecontroleerd op zwerfvuil en sluikstorten. Maar vooral de strijd tegen peuken krijgt de volle aandacht met drie ‘poll-peukenbakken’ aan het Kolonel Dusartplein, het Molenpoortplein en op de Grote Markt.

“Ongeveer één op drie peuken belandt op de grond en wordt zwerfvuil”, informeert schepen van Propere Stad Laurence Libert. “Omdat de peuken gemaakt zijn uit plastiek en niet biologisch afbreekbaar zijn, kan het tot twaalf jaar duren voordat een peuk vergaat. Daarom experimenteren we tijdens deze Week van de Handhaving met ‘poll-peukenbakken’ als oplossing. Dat zijn afvalbakken voor peuken die bewoners op een ludieke manier confronteren met de negatieve gevolgen van een peuk die op de grond belandt”, aldus Libert.

Boete tot 350 euro

De bijzondere afvalbakken blijven niet op één vaste plaats staan, maar verhuizen naar overlastlocaties om het verrassingseffect bij de Hasselaren te behouden. “Blijken ze effectief, dan overwegen we er extra aan te kopen”, gaat Libert verder. “Want afval op het openbaar domein achterlaten? Dat kan gewoonweg niet. In onze stad zijn voldoende voorzieningen aanwezig om afval op een correcte manier kwijt te geraken. Politie, gemeenschapswachten en toezichters zullen deze week dan ook extra controleren en overtreders aanspreken of zelfs een boete tot 350 euro uitschrijven”, aldus Libert.