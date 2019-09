Stad Hasselt verkoopt voormalig administratief gebouw via online platform Biddit Dirk Selis

03 september 2019

16u10 0 Hasselt Het per opbod verkopen van particuliere woningen via het online platform Biddit was al langer ingeburgerd. En nu waagt ook stad Hasselt de stap bij de verkoop van het voormalig administratief centrum Thonissen. De instelprijs bedraagt iets meer dan 5,5 miljoen euro.

Een jaar geleden verhuisden alle Hasseltse administratieve stads- en OCMW-diensten naar nieuwbouw ’t Scheep. “Het samenbrengen van deze diensten kaderde enerzijds binnen het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. Wie verschillende stadsdiensten wilde raadplegen, moest soms bij meerdere stadsgebouwen aankloppen... als je ze al vond. Dit was alles behalve klantvriendelijk”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “Daarnaast getuigden al die verschillende administratieve centra ook van een weinig doordacht ruimtegebruik. Zo hinkten verschillende administratieve centra op zowel energetisch als bouwtechnisch vlak hopeloos achterop en stonden er overal wel lokalen leeg. Iets waar we als nieuwe bestuursploeg een duidelijke visie rond hebben: gebouwen waar zelf geen toekomstperspectief voor zien, gaan we zo snel mogelijk op de markt brengen.”

Startbod van 5,5 miljoen euro

“A.C. Thonissen langs de Thonissenlaan 20-26 en Burgemeester Bollenstraat 13-15, ook wel gekend als het Winterthur-gebouw, is het eerste stadsgebouw dat we nu effectief in de vitrine plaatsen”, vertelt schepen van Gebouwen Laurence Libert.” Gebaseerd op het schattingsverslag van een landmeter-expert werd het startbord op 5.500.000 euro ingesteld. De uiteindelijke koper kan de 6.000 m² vloeroppervlakte en 48 ondergrondse parkeerplaatsen benutten voor twee functies: diensten en wonen. De gelijkvloerse verdieping wordt vandaag nog verhuurd als kantoorruimte. Die contracten, ter waarde van zo’n 150.000 euro per jaar, dragen we gewoon over.”

Niet langer naar de verkoopzaal

“Maar voor het zover is, moeten we die koper natuurlijk nog vinden”, vertelt schepen van organisatie en dienstverleningsvernieuwing Frank Dewael. “Hiervoor doen we voor het eerst een beroep op het digitaal platform Biddit. Sinds een jaar moeten potentiele kopers zich niet meer naar een verkoopzaal verplaatsen om deel te nemen aan een openbare verkoop met als gevolg dat gespecialiseerde online verkoopplatformen als Biddit alleen maar aan populariteit winnen. Als openbaar bestuur verbeteren we onze dienstverlening voortdurend door onder andere onze processen te vereenvoudigen en maximaal te digitaliseren met het oog op meer comfort voor de Hasselaar. De keuze voor een online verkoop past perfect binnen deze ambitie. Geïnteresseerde kopers kunnen tussen 16 en 24 oktober 2019 een bod uitbrengen. Elk nieuw bod moet het vorige met minstens 5.000 euro overbieden. Wie vooraf graag een bezoekje aan het gebouw brengt, kan dit na telefonische afspraak via 011 23 93 72 op maandag 2, 9, 16 of 23 september tussen 9.30 en 18 uur.”

Meer details over de verkoop zijn terug te vinden op www.hasselt.be/thonissen.