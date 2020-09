Stad Hasselt start komende week met afwerking van vernieuwd voetpad in Oeverstraat Giulia Latinne

18 september 2020

16u42 2 Hasselt Op maandag 21 september start Stad Hasselt met de afwerking van het vernieuwde voetpad in de Oeverstraat. Autoverkeer kan steeds voorbij de werf, maar er geldt wél een plaatselijk parkeerverbod. De werken zullen een week duren bij goede weersomstandigheden. Daarna volgen de stoepen in de Hazelarenlaan.

Momenteel is de stoep in de Hasseltse Oeverstraat nog onderbroken. “Maar tegen het einde van volgende week zal het vernieuwde voetpad vervolledigd zijn”, belooft schepen Laurence Libert. “Zijn de werken in de Oeverstraat klaar, dan schuiven we op naar de Hazelarenlaan waar we de stoepen langs beide zijden zullen vernieuwen”, aldus Libert.

De stad nam de afgelopen weken ook de Grote Lindestraat onder handen. Daar werden de verouderde stoepen vervangen, en wordt er komende maandag een nieuwe asfaltlaag aangebracht.