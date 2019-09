Stad Hasselt rijdt senioren naar de winkel Dirk Selis

03 september 2019

15u12 0 Hasselt Op dinsdag reed in Hasselt voor het eerst het winkelbusje uit. Het pilootproject van de stad Hasselt en de seniorenvoorzieningen van Hogevijf begeleidt met dit busje senioren die zich moeilijk zelfstandig kunnen behelpen naar de winkel. “We merkten dat er nood was aan dergelijk initiatief bij een deel van onze senioren”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA).

De stad Hasselt zal samen met de vrijwilligers van het minder mobielenvervoer en de seniorenvoorzieningen van Hogevijf elke dinsdag naar een door de senioren zelf gekozen winkel rijden. “Heel wat senioren hebben het moeilijk om zich te verplaatsen. In vele gevallen hebben ze geen wagen meer en zijn ze niet meer in staat om sommige zwaardere boodschappen te dragen. Daarom neemt de stad dit initiatief”, legt bevoegd schepen Lies Jans uit. Maar het is niet alleen uit praktische overwegingen dat dit winkelbusje in het leven werd geroepen. “Uiteraard is dit erg handig voor de senioren, maar het is ook bevorderlijk voor het sociale contact tussen onze bewoners. Dat zijn trouwens zowel de mensen die in de assistentiewoningen van Hogevijf wonen als die van de seniorenwoningen van Cordium en Hacosi.”

Uitbreiding

Voor de diensten vraagt de stad wel een kleine bijdrage van 2 euro per persoon. “Hiervoor worden ze door twee vrijwilligers de hele tijd bijgestaan. Zowel tijdens de rit als tijdens het winkelen. Voor onze eerste rit was het busje toch al goed gevuld.” Na een half jaar zal dit proefproject geëvalueerd worden. “Bij een positieve evaluatie willen we dit nog uitbreiden naar andere seniorenflats. Bovendien gaan we ook rekening houden met de inbreng van de gebruikers zelf, want die was er al na de eerste rit. Zo stelden ze voor om na het winkelen ook nog ergens een tasje koffie te gaan drinken. We gaan dat allemaal eens goed bekijken, maar dat zou wel passen binnen de sociale functie van het project”, besluit Jans.